Предприниматель из Волковыска фиктивно принял на распределение выпускницу 5.06.2024, 10:10

Та пришла с повинной.

Индивидуальный предприниматель из Волковыска занимался розничной торговлей товаров по почте и интернету. Чтобы помочь выпускнице Гродненского государственного колледжа техники, технологий и дизайна, он якобы принял ее на распределение. По документам она была агентом по обслуживанию автомобильных перевозок, рассказывает hrodna.life.

До 19 апреля 2022 года он передал в колледж гарантийное письмо. В нем он гарантировал выпускнице рабочее место. Позже подписал договор о распределении. Впоследствии это была преддипломная практика: бизнесмен подписал приказ о прохождении практики, дневник практики и характеристику. На самом деле принимать выпускницу на работу он не собирался, а должности для работы по специальности у него не было.

Чтобы создать видимость приема на работу, мужчина сделал приказ о приеме на работу и другие нужные документы. Их он использовал сам в документообороте и отправил в Фонд социальной защиты населения и другие инстанции.

Ситуация раскрылась, когда девушка пришла с повинной. Мужчину судили за подделку официального документа и повторную подделку. Он признал вину. При рассмотрении дела оказалось, что мужчина перечислял деньги на карту «работницы», но пользовался этой картой сам. В телефоне нашли переписку о ложных документах. А когда студентка якобы работала в Подороске Волковысского района, на самом деле ее там не было — об этом говорят телефонные соединения.

С бывшей студентки в суде уже взыскали 11 697 рублей за обучение. А мужчину судили 15 мая в суде Волковысского района по ч. 1 и ч. 2 ст. 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов).

Его приговорили к штрафу в 250 базовых величин (10 000 рублей). Из-за того, что его содержали под стражей, по просьбе гособвинителя от наказания бизнесмена освободили.