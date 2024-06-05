Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос врача из Минска 5.06.2024, 10:25

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Он был про живопись.

В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?», показанной на российском Первом канале 2 июня 2024 года, команда Дарины Сибуль обыграла телезрителей со счетом 6:4.

В восьмом раунде прозвучал вопрос врача из Минска Алексея Нестерова:

«В XIX веке в России соперничали два коллекционера. Каждый стремился заполучить оригинал, копии не признавались. Хотя были и исключения. У одного коллекционера был оригинал картины Николая Дубовского «Притихло» и авторская копия картины Фёдора Васильева «Оттепель», а у второго — наоборот. Кто эти два коллекционера?»

На вопрос ответил знаток Всеволод Седов:

«Предположим, что эти коллекционеры - сами Дубовской и Васильев. Один написал оригинал картины и другой написал оригинал картины. И они этими оригиналами обменялись, а у себя оставили как бы свои копии. И, таким образом, у каждого оригинал».

Правильный ответ таков:

«Известный московский коллекционер Павел Третьяков пытался соперничать с коллекционером из Санкт-Петербурга - императором Александром III. И сегодня в Русском музее хранится оригинал картины Николая Дубовского и копия картины Федора Васильева, а в Третьяковской галерее - наоборот».

Счет стал 4:4 и телезритель получил 100 000 российских рублей. Кроме того, этот вопрос был признан лучшим и телезритель получил дополнительно 200 000 российских рублей.