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«Когда заболеете, тогда обращайтесь»

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  • 5.06.2024, 10:49
  • 1,982
«Когда заболеете, тогда обращайтесь»

Белоруска получила странный ответ на просьбу о вакцинации.

Жительница районного центра Светлана рассказала сайту Charter97.org, чем закончилась ее попытка сделать прививку от энцефалита:

— В последнее время в лесах Беларуси развелось уйма клещей. А они, как известно, переносят тяжелые и опасные для жизни болезни — боррелиоз и энцефалит. Мы с мужем время от времени подвергаемся нападениям этих насекомых.

Обычно сами себе их вынимаем, обрабатываем место укуса, и все на этом. Но в прошлом году наша приятельница после укуса заболела боррелиозом и очень долго лечилась антибиотиками. Поэтому мы решили сделать прививки хотя бы от энцефалита, так как от боррелиоза прививок нет.

Знаю, что такие прививки в Беларуси делают за плату в поликлинике, но, как выяснилось, не в нашей. На свой запрос о прививке услышала ответ: «Впервые о такой прививке слышим!» И дали мне номер инфекциониста. Звоню туда, а там ответ, что когда заболеете, тогда обращайтесь!

Залезла в интернет поинтересоваться, делают ли такие прививки. Выяснилось, что да, в Минске делают. Так неужели мне, жительнице провинции, нужно проехать несколько сотен километров, чтобы пройти такую простую процедуру как вакцинация?

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