Кожугетыч стал готовиться к суициду
- Александр Невзоров
- 5.06.2024, 12:39
Великий инстинкт беспощаден.
Если кто-то ужасно переживал за материальное благополучие Шойгу, то он может выдохнуть. Лишенцу нашли глубокую кормушку. Бывший министр может «погрузить в нее рыльце свое» и сладко забыться.
Поначалу дело было плохо. Кожугетыч обследовал свое новое хозяйство в Совбезе и стал готовиться к суициду. Там, действительно, кроме раковины, смесителя и канцелярских принадлежностей, красть нечего.
А великий воровательный инстинкт беспощаден. Он требует ежедневной реализации еще настойчивее, чем пищевой и размножительный.
Даже самый завалящий министрик может удовлетворять его ежеминутно. А уж министрище обороны волен красть все. Без перекуров и «тихого часа».
Конечно, в своей новой, строгой канцелярской роли Кожугетыч страдал и склонялся к самовыпилу.
Но не зря он слизывал в тайге комаров с путинской спины: нашлась золотоносная должностишка.
Сегодня горемыка приступил к мудрому и планомерному разграблению ВПК в должности координатора военно-промышленного комплекса РФ.
Это нелегкий труд. Помимо необходимости воровать самому, Кожугетыч надзирает за всеми остальными ворующими, определяет пределы краж и синхронизирует как крупные, так и мелкие расхищения.
Александр Невзоров, «Телеграм»