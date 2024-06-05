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Кожугетыч стал готовиться к суициду

  • Александр Невзоров
  • 5.06.2024, 12:39
Кожугетыч стал готовиться к суициду
Александр Невзоров

Великий инстинкт беспощаден.

Если кто-то ужасно переживал за материальное благополучие Шойгу, то он может выдохнуть. Лишенцу нашли глубокую кормушку. Бывший министр может «погрузить в нее рыльце свое» и сладко забыться.

Поначалу дело было плохо. Кожугетыч обследовал свое новое хозяйство в Совбезе и стал готовиться к суициду. Там, действительно, кроме раковины, смесителя и канцелярских принадлежностей, красть нечего.

А великий воровательный инстинкт беспощаден. Он требует ежедневной реализации еще настойчивее, чем пищевой и размножительный.

Даже самый завалящий министрик может удовлетворять его ежеминутно. А уж министрище обороны волен красть все. Без перекуров и «тихого часа».

Конечно, в своей новой, строгой канцелярской роли Кожугетыч страдал и склонялся к самовыпилу.

Но не зря он слизывал в тайге комаров с путинской спины: нашлась золотоносная должностишка.

Сегодня горемыка приступил к мудрому и планомерному разграблению ВПК в должности координатора военно-промышленного комплекса РФ.

Это нелегкий труд. Помимо необходимости воровать самому, Кожугетыч надзирает за всеми остальными ворующими, определяет пределы краж и синхронизирует как крупные, так и мелкие расхищения.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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