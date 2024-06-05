Из Литвы везли крупную партию секонд-хенда, но до покупателей она не доедет 5.06.2024, 13:02

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Дело в «лишних» ремнях и сумках.

В Беларусь пытались ввезти из Литвы крупную партию б/у одежды. Но из-за «лишних» аксессуаров, которые обнаружили таможенники, весь груз не пропустили через границу, а перевозчику грозит штраф почти в треть его стоимости, сообщили в Таможенном комитете.

Литовский перевозчик вез крупную партию б/у одежды в Кыргызстан через беларусскую границу. В нашу страну он въехал со стороны Польши через пункт пропуска «Козловичи», оформляли груз брестские таможенники.

Они установили нарушение законодательства — кроме заявленного секонд-хенда, в грузовике обнаружились ремни, сумки и другие товары, общим количеством 43 тысячи штук, которые не были указаны в товаросопроводительных документах на груз.

Таким образом, часть товара на сумму порядка 1,2 млн рублей оказалась незадекларированной, в этом случае белорусский бюджет якобы мог недосчитаться почти 110 тысяч рублей.

В отношении перевозчика начат административный процесс по ч. 1 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения (до 360 тысячи рублей).