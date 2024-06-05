Астрономы получили самый странный радиосигнал из космоса 5.06.2024, 14:22

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Ученые такого еще не видели.

С помощью радиотелескопа ASKAP астрономы получили радиосигнал от необычной нейтронной звезды. Эти объекты являются конечным продуктом некоторых взрывов сверхновых. Когда массивная звезда сжимается под влиянием собственной гравитации, она взрывается сверхновой и остается лишь сверхплотный объект, то есть нейтронная звезда. Некоторые из них вращаются вокруг своей оси с высокой скоростью и при этом излучают радиоволны.

Иногда такие звезды совершают сотни оборотов в секунду. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, ученые впервые обнаружили нейтронную звезду с очень медленной скоростью вращения, что бросает вызов нынешним теориям, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Новая нейтронная звезда получила название ASKAP J1935+2148 и ее период вращения составляет 53,8 минуты. При этом объект имеет разные состояния радиоизлучения: яркий импульс радиоволн продолжительностью от 10 до 50 секунд, импульс радиоволн, который в 26 раз слабее, продолжительностью 370 миллисекунд, и период покоя.

По словам авторов исследования, это очень удивительное открытие нейтронной звезды, которая выпускает радиоволны таким образом. При этом ученых также удивляет факт того, что радиосигнал повторяется с такой медленной скоростью. По словам астрономов, период покоя наступает между выбросом двух импульсов радиоизлучения, которые отличаются друг от друга. Ученые считают, что это происходит из-за того, что причина радиоизлучения меняется.

Авторы говорят, что три разных состояния радиоизлучения имеют совершенно разные свойства. Если бы радиосигналы не исходили из одной и той же точки в космосе, то можно было бы подумать, что это совершенно разные объекты.

Стоит отметить, что астрономы до сих пор точно не понимают, как именно нейтронные звезды создают радиоизлучение. Существуют теории, которые могут объяснить частично их поведение, но обнаруженный объект бросает вызов этим теориям.

Авторы исследования говорят, что возможно они обнаружили вовсе не нейтронную звезду. Хотя это лучше всего объясняет полученные данные, все же у ученых есть еще варианты.

Возможно, это звезда белый карлик с необычным магнитным полем. Белые карлики — это еще один тип звезд, возникающие после смерти похожих на Солнце звезд, которые не имеют достаточной массы, чтобы взорваться сверхновой. Астрономы еще никогда не обнаруживали белый карлик с очень мощным магнитным полем, которое необходимо для создания такого радиосигнала. Но теоретически такие звезды могут существовать.

Есть еще один вариант. Возможно, была обнаружена двойная система, состоящая из двух нейтронных звезд или двух белых карликов.

Для выяснения этого ученые проведут дополнительные наблюдения.

По словам авторов исследования, новое открытие может привести к изменению понимания природы нейтронных звезд или белых карликов. В частности, того, как они выпускают радиоизлучение. Также ученые хотят выяснить, сколько таких необычных объектов, как был обнаружен, существует в нашей галактике.