В Петербурге показали родословное древо Путина 5 5.06.2024, 15:27

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Род начался от бесфамильного холопа.

Гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который до войны в Украине считался «российским Давосом», показали «родословное древо» главы России Владимира Путина. Оно было представлено на стенде Дома семейных традиций компании «Кристиан», которая специализируется на генеалогической экспертизе.

По словам представителя компании, исследование родословной Путина заказал троюродный брат правителя РФ Александр Путин, который сам занимался изысканиями в течение 20 лет. В общей сложности специалисты проследили генеалогическое древо до XVII века — на 13 поколений до Путина. Более глубоко изучить вопрос не представляется возможным из-за отсутствия документов.

Согласно результатам экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, в которой предки российского диктатора были крестьянами. При этом они никуда не перемещались на протяжении несколько столетий, ведя строго оседлый образ жизни. Самым ранним установленным предком Путина был бесфамильный человек по имени Никита.

По словам представителя «Кристиана», книга с результатами генеалогической экспертизы уже была передана Путину.