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Нужно ли декларировать зарядное устройство при ввозе в Беларусь электромобиля?

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  • 5.06.2024, 15:38
  • 1,260
Нужно ли декларировать зарядное устройство при ввозе в Беларусь электромобиля?

Рассказали таможенники.

Нужно ли при ввозе в Беларусь электромобиля декларировать зарядное устройство к нему, объяснили в Государственном таможенном комитете.

В ведомстве рассказали, что зарядное устройство для электромобиля входит в понятие «транспортное средство» и не подлежит декларированию.

«В случае перемещения второго и более зарядных устройств, предназначенных для данного электромобиля, их также можно отнести к понятию «транспортное средство». Для этого декларант автомобиля должен подтвердить, что такие зарядные устройства являются частью их обычной комплектации и обычно продаются вместе с ним», — сообщили в ГТК

Для подтверждения могут быть использованы:

- официальные документы завода-изготовителя, описывающие комплектацию модели электромобиля (например, руководство по эксплуатации, паспорт транспортного средства);

- информация из официальных сайтов производителей в интернете.

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