Ситуация изменится к концу года Виктор Андрусив

5.06.2024, 15:44

2,820

Виктор Андрусив

Переговоры не в интересах Украины.

Саммит мира. Очевидно, что история с саммитом мира пошла не в таком ключе, как ожидали его идеологи. Но есть одна очень важная цель, которую саммит достигает при любых условиях, – аудит нашей международной поддержки.

Благодаря саммиту мы можем увидеть реальную ситуацию по поддержке нас или России. И, как мы видим, хорошего для нас мало. Оккупанты смогли удержать свою коалицию «обиженных». Запад же в очередной раз демонстрирует нехватку воли и четкости в нашей поддержке. Неудивительно, что многие страны начинают впадать в тему «все не так однозначно».

В целом же саммит мира доказывает, что переговоры для нас не ко времени. Потому что такие переговоры нам ничего хорошего не предвещают.

Однако, я думаю, ситуация изменится к концу года, если нам удастся устоять и все российское наступление при тысячах погибших останется на уровне нескольких сел и городков. Думаю, это еще раз заставит всех подумать о смысле войны. Поэтому я больше делаю ставку на условно декабрьский саммит мира.

Виктор Андрусив, Telegram