Путин молчаливо признал, что Крым не является частью России Питер Дикинсон

5.06.2024, 16:13

Питер Дикинсон

Украина все дальше отодвигает «красные линии» Кремля.

На прошлой неделе Украина совершила важный дипломатический прорыв, получив от ключевых союзников разрешение на нанесение ударов по территории России с использованием западного оружия. Реакция России на эту эпохальную новость граничила с истерикой: множество кремлевских чиновников и пропагандистов осуждали Запад и обещали страшную месть.

Владимир Путин предсказуемо выступил с заявлением, обнародовав еще одну тонко завуалированную ядерную угрозу, которая стала его визитной карточкой. Выступая в Ташкенте, Путин предупредил европейских лидеров о «серьезных последствиях», а затем напомнил им об их собственной уязвимости. «Они должны помнить, что их страны маленькие и густонаселенные, и с этим фактором нужно считаться, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории», — прокомментировал он.

Ответ близкого союзника Путина и бывшего президента России Дмитрия Медведева содержал еще более явную ядерную угрозу. Медведев, который в настоящее время занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России, заявил, что для западных лидеров было бы «фатальной ошибкой» полагать, что Россия не готова применить ядерное оружие против Украины или отдельных стран-членов НАТО. «Это, увы, не попытка запугивания или ядерного блефа», — заявил он.

Использование Россией ядерного шантажа, конечно, уже не вызывает особого удивления. С первых дней вторжения в Украину Путин часто бряцает ядерным оружием в рамках более широких российских усилий по установлению так называемых красных линий и подрыву поддержки Украины со стороны Запада. Тем не менее, этот последний пример ядерного бахвальства заслуживает более пристального внимания, поскольку он невольно позволяет понять политические реалии, стоящие за возвышенной имперской риторикой Путина о завоеваниях и аннексиях.

Упоминая «маленькие и густонаселенные страны», Путин явно надеялся запугать своих оппонентов и дать понять, что применение западного оружия на территории России — это главная «красная черта» для Кремля. Но, следуя логике самой России, эта конкретная красная линия уже была пересечена сотни раз. С 2022 года Украина регулярно применяет западное оружие в оккупированных украинских регионах, которые, по словам Путина, теперь являются частью России, не вызывая никакой заметной эскалации со стороны Москвы. Похоже, что в новой Российской империи Путина некоторые места являются более русскими, чем другие.

Официально, по крайней мере, в Москве нет никаких разночтений по поводу статуса украинских регионов, на которые претендует Кремль. Согласно российской Конституции, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области Украины, а также Крымский полуостров теперь являются частью Российской Федерации. Россия провозгласила «возвращение» Крыма в марте 2014 года, спустя всего несколько недель после молниеносного военного захвата полуострова, который ознаменовал начало вторжения России в Украину. Совсем недавно Путин объявил об «аннексии» еще четырех украинских областей во время пышной кремлевской церемонии, состоявшейся в сентябре 2022 года.

Строго говоря, с технической точки зрения все пять украинских областей, подвергшихся односторонней российской «аннексии», должны теперь находиться под такой же защитой, что и остальная часть путинской территории. Однако на практике уже давно очевидно, что Москва не намерена расширять свой ядерный зонтик, чтобы охватить эти регионы, или даже пытаться навязать свои красные линии в отношении использования западного оружия.

Битва за Херсон особенно ярко демонстрирует разрыв в доверии между российской риторикой и российской реальностью. Единственная региональная столица, захваченная во время всего российского вторжения, Херсон, был освобожден в ноябре 2022 года, менее чем через два месяца после того, как Путин объявил, что он «навсегда останется российским». Вместо того чтобы нажать на ядерную кнопку, Путин отреагировал на эту досадную неудачу, приказав своим разбитым войскам тихо отступить за Днепр.

Развивающаяся битва за Крым, пожалуй, еще более показательна. Более десяти лет Путин настаивает на том, что оккупированный украинский полуостров теперь является частью России, и отвергает все попытки обсудить его статус. В этот период захват Крыма стал, пожалуй, самым важным элементом национального нарратива современной России; он стал рассматриваться как величайшее достижение за все время правления Путина, и многие считают его символом возвращения страны на вершину международных отношений. Это официальное российское почитание Крыма поначалу убедило многих на Западе считать атаки на полуостров запрещенными, но они не смогли удержать Украину.

С первых месяцев войны Украина атаковала российские войска в Крыму всеми доступными видами оружия, в том числе предоставленными западными союзниками. Ракеты, поставленные Западом, сыграли центральную роль в битве за Крым, позволив Украине методично уничтожать российские системы ПВО по всему полуострову и топить многочисленные российские военные корабли. Самая громкая атака произошла в сентябре 2023 года, когда Украина с помощью западных крылатых ракет разбомбила и частично разрушила штаб-квартиру Черноморского флота России в Севастополе. Если Херсон был позором для Путина, то этот удар стал очень личным унижением. Что особенно важно, это не привело к Третьей мировой войне. Вместо этого Путин вывел большинство своих оставшихся военных кораблей из Крыма в относительную безопасность российских портов.

Очевидная непоследовательность публичной позиции Кремля в отношении нападений на российскую территорию имеет ряд практических последствий для дальнейшего ведения войны. Она подчеркивает подвижность российских «красных линий» и укрепляет мнение о том, что Москва стремится в первую очередь использовать страх Запада перед эскалацией, а не устанавливать какие-либо реальные границы.

Ни один ответственный западный лидер не может позволить себе полностью игнорировать угрозу ядерной войны. В то же время становится все более очевидным, что неустанное бряцание ядерным оружием России теряет свою силу. Регулярно прибегая к ядерным угрозам, которые никогда не приводят к реальным действиям, Кремль ослабил всю концепцию ядерного сдерживания, и Россия теперь выглядит беззубой. Исходя из опыта последних двух лет, можно сделать вывод, что, хотя ковровые бомбардировки Кремля могут вынудить Путина к каким-то решительным действиям, целенаправленные атаки на российские военные базы и огневые позиции через границу с Украиной вряд ли приведут к какой-либо серьезной эскалации.

Очевидное нежелание Кремля рассматривать «аннексированные» регионы Украины как полностью российские прямо противоречит усилиям самой Москвы представить оккупацию украинских земель как необратимую. Хотя Путин любит сравнивать себя с Петром Великим и хвастаться «возвращением исторически русских земель», он, очевидно, не спешит предоставить своим украинским «завоеваниям» однозначные обязательства в области безопасности, которые являются высшим признаком суверенитета. Действительно, спустя более десяти лет сотни тысяч российских граждан, которые с 2014 года были переправлены в оккупированный Крым, несомненно, задаются вопросом, сколько еще им придется ждать, прежде чем Кремль наконец сочтет их достойными защиты.

Территориальные амбиции России в Украине отнюдь не «высечены в граните», они в значительной степени оппортунистические и будут расширяться или сужаться в зависимости от военной ситуации. Путин и его коллеги часто призывают Украину принять «новые территориальные реалии», созданные нынешней линией фронта войны, однако их действия служат недвусмысленным сигналом о том, что будущее «аннексированных» украинских регионов все еще остается предметом дискуссий. Между тем, многочисленные отступления с «исторически русских земель», проведенные путинской армией вторжения с 2022 года, говорят о том, что шансы наступления ядерного апокалипсиса сильно преувеличены. Это должно помочь западным партнерам Киева преодолеть саморазрушительный страх перед эскалацией и побудить их наконец предоставить Украине необходимые инструменты, а также свободу действий, чтобы завершить работу по победе над Россией.

Питер Дикинсон, New Voice