«Сил уже нет никаких, «глаза режет» 8 5.06.2024, 16:23

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Минчане взволнованы.

Тема неприятного запаха, периодически витающего в Минске, не на шутку взволновала наших читателей. В телеграм-бот пришли десятки жалоб: люди описывали свои ощущения и делились предположениями, откуда же это добро могло взяться. А заодно называли адреса, где запах ощущается особенно сильно. На основе этой информации «Онлайнер» составил «карту зловония».

Причина «живет» за МКАД?

Слово — минчанам. Никто из них не ведет «календарь запаха» (это было бы даже странным), но все отмечают, что в этом году активная вонь начала появляться с середины мая. Пиковыми днями горожане называют 31 мая, 1—2 июня, тогда запах добрался до самого центра — его ощущали в том числе компании, гулявшие в парке Янки Купалы.

«Я живу в Чижовке, на улице Уборевича, с рождения — уже больше 40 лет. И такого запаха раньше никогда не было, — делится многолетними наблюдениями Дмитрий. — Впервые он появился лет пять назад. Всегда при юго-восточном ветре, особенно в ветреную погоду. Форточки просто не открыть... Какое-то время возил супругу на работу на улицу Селицкого в Шабаны и могу сказать, что органика на полях и очистные в Шабанах не являются причиной. Как и кожевенный завод в Гатово (запах от него чувствуется только рядом). Причина запаха находится за пределами МКАД-2».

«Загородную» теорию поддерживает и еще один читатель: «Думаю, что это пахнут отстойники в Синило. Как объясняли в Михановичской администрации, особенно активно запах проявляется после дождей, когда они размывают и взбудораживают поверхностный слой в отстойниках. Тогда все начинает бурлить, бродить и пахнуть. Плюс на жаре это все происходит гораздо интенсивнее. А вот где будет сегодня пахнуть, зависит только от направления ветра: так, вчера пахло в Чижовке, а сегодня — с обратной стороны отстойников, вплоть до Руденска. Но местные жители в деревнях уже привыкли все это терпеть и просто не обращают внимания. Или стараются не обращать».

«Не обращают внимания» — не совсем верное утверждение. Жители деревень, прилегающих к иловому хозяйству в Синило, поднимали вопрос еще в 2018 году. «Пытаемся решить этот вопрос. Даже озеленяли пруды. Но все равно он никак не решается», — поделилась мыслями Тоня, которая тоже устала жить в канализационном амбре.

«Я житель деревни Лысовщина, это рядом с Синило. У нас через день ужасно воняет фекалиями, вонь настолько сильная, что вызывает рвотный рефлекс, головные боли и головокружения, ребенок постоянно плачет и жалуется на вонь! Окна не открыть, из дому не выйти (мы молодая семья, построили тут дом, но жить оказалось невозможно). В дни особенно сильной вони приходится ехать в Минск ночевать. Всему виной пруды-отстойники возле наших деревень. Сотни писем в водоканал и прочие инстанции ничего не дают, ответы в духе, мол, все хорошо, а когда-то станет еще лучше. Но время идет, а ничего не меняется, кроме уровня фекалий в 18-м пруду. Вот так вкушаем прелести загородной жизни», — описывает свою жизнь Илья.

А в Минске как?

Про то, как страдают Лошица и Шабаны, мы рассказали вчера. Однако жители этих микрорайонов оказались не одиноки. С ними как минимум Чижовка, Серебрянка, а то и весь Заводской район.

«На проспекте Рокоссовского периодически стоит жуткий смрад в воздухе. Бывает до того, что вызывает рвотный рефлекс. Последний раз такое было 1.06 около 20:00», — рассказал Алексей.

«Я живу по улице проезд Голодеда, 11. Невозможно дышать, окна не открыть с утра до вечера. Пахнет не то навозом, не то мочой или все вместе. Ужас», — возмущена Марина.

В этом году неприятный запах добрался до «Минск-Мира», а также ЖК Vogue и «Парк Челюскинцев» (даже соседство с парком не спасает). «Живу в „Минск-Мире“. Регулярно чувствуется специфический запах. Часто бывает в безветренную погоду, либо когда ветер дует с южной стороны на север. То есть предположительно со стороны Чижовки», — делится наблюдениями Алекс. «Макаенка, 12В, регулярно при южном, юго-восточном и юго-западном ветре появляется неприятный запах, по ощущениям такой же, как около литейки МТЗ. В этом году к запаху добавился еще запах навоза. Он появился с установлением жаркой погоды», — отмечает Владимир.

«Сигналы» о зловонии прилетели также с улицы Розы Люксембург, проспекта Дзержинского и начала проспекта Независимости. Вот уж для запаха нет преград.

Достается и Большому Тростенцу. «По ощущениям — запах навоза, иногда — канализации. И дышать невозможно даже после дождя — думаешь, вдохнешь чистый свежий воздух — а вот и нет! Иногда аж глаза режет. Появляется последние годы в теплый период, зимой вроде не чувствуется. И да, запах пробирается и в квартиры», — говорит Надежда.

«Живу в Шабанах и полностью подтверждаю проблему. Сейчас, когда стоит жара, вечером невозможно открыть окна, запах очень сильный. Воспроизводится почти каждый день, почти всегда вечером, редко днем. Живу тут уже пять лет, и такая интенсивность только в этом году. Сил уже нет никаких с этой вонью. Почти каждый день, примерно после 21, запах будет с вероятностью 80%. И да, удивительно, но будто никто ее не замечает», — удивляется минчанка.

Ждать вони в какой-то день минчанам или нет? Читатель Юрий выяснил закономерность: «Открываем „Яндекс“. Погода, смотрим на ветер. Если юго-восточный, значит, будет вонять. Несколько раз проверял, и все совпадало. Если прогноз на ближайшие дни — юго-восточный ветер плюс жара, жди запах. Ветер поменяется — и все ок». Высказанную теорию подтверждает и житель Шабанов Андрей: «Этот запах появляется вместе с восточным и юго-восточным ветром, особенно летом, просто нос срывает. Воняет в Шабанах, Лошице, Чижовке, в Автозаводском поселке, иногда и на Ангарской, но не так сильно».

Главными виновниками минчане считают очистные сооружения в Шабанах и иловые пруды в Синило. Про необходимость реконструировать предприятие в Шабанах говорили еще в 2015-м, обещая исправить ситуацию через год. Но, как видим, дойдет до этого только в нынешнем, 2024-м.