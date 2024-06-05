«До момента, как я подсел к ним, они стояли в очереди 20 часов» 2 5.06.2024, 16:51

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Белоруска рассказал, как недавно проехала границу с Польшей.

С понедельника белорусско-польская граница живет в новой реальности — с огромными очередями на выезд из Бреста в Польшу и большим временем прохождения границы. В очереди стоят 400–450 автомобилей и 60–80 автобусов.

Из-за этого на прохождение погранперехода «Брест — Тересполь» нужно закладывать от 12 до 48 часов. Брестчанин Михаил (имя собеседника изменено в целях безопасности) — один из тех, кто прошел границу на автобусе всего за 12 часов. Он рассказал Bgmedia, как у него это получилось.

Чтобы сократить время прохождения границы, практически все путешественники пересаживаются в ближайшие ко въезду в пункт пропуска автобусы

Брестчанин Михаил работает на одном из предприятий города. С понедельника он ушел в отпуск, а провести его решил в Польше с друзьями, которые живут в Варшаве. Мужчина решил ехать к ним в понедельник вечером на автобусе. Он давно состоит в приграничных чатах, поэтому в курсе, что происходит на белoруcско-польской границе.

В понедельник вечером, 3 июня, брат подвез его на машине к пункту пропуска «Брест». Мужчина пошел попытать счастья в двух ближайших к шлагбауму двухэтажных автобусах, но мест в них не было. Михаилу удалось сесть в третий по счету автобус. В очереди тогда стояло 70 автобусов. Это было примерно в 20.00.

«Водитель спросил у меня, из какого автобуса я хочу пересесть. Я ответил, что просто сразу приехал на границу. Тогда он сказал, что с меня 140 рублей. Вскоре к нам пересели пассажиры других автобусов. С них водитель взял по 120 рублей. И тогда я понял, что сэкономил бы 20 рублей, если бы сказал, что пересаживаюсь с другого автобуса», — рассказывает Михаил.

В телеграм-чатах пишут, что средняя цена подсадки в ближайшие ко въезду в пункт пропуска «Брест» автобусы составляет 100 рублей. Михаил предполагает, что чем ближе автобус к шлагбауму, тем дороже стоит в него сесть, ведь, как говорится, время — деньги. А ведь еще есть перевозчики, которые разрешают своим пассажирам бесплатно пересесть в свой автобус в начале очереди.

Если читать приграничные чаты, то может сложиться впечатление, что из автобусов в автобусы пересаживаются абсолютно все. Брестчанин говорит, что это не так:

«В моем автобусе были пассажиры, которые изначально ехали в нем и не пересаживались. Они ехали из Минска. До момента, как я подсел к ним, они стояли в очереди на границе 20 часов. Я был в шоке, когда услышал это. Некоторые из них не знали, что можно приехать поездом из Минска в Брест, на такси доехать до границы и подсесть в автобус в начале очереди. Некоторые знали, но не захотели так добираться. А у некоторых просто нет денег: сначала купи билет на автобус за 100 рублей, чтобы доехать до границы, а потом заплати еще минимум 100 рублей, чтобы пересесть», — делится информацией мужчина.

Белoруcские и польские пограничники проверяют автобусы примерно с одинаковой скоростью. Но есть нюанс

В очереди до въезда в пункт пропуска «Брест» автобус Михаила простоял примерно два часа. Дальше их пропустили через шлагбаум. Белoруcские пограничники проверили автобус примерно за 40 минут. Не было вопросов и к 15–20 гражданам Украины, которые ехали с ними. Хотя в приграничных чатах пишут, что украинцев проверяют не только на въезде в Беларусь, но и на выезде.

После прохождения белoруcских пограничников начался следующий этап стояния на границе без движения. Сначала их автобус стоял на забитом пространстве перед выездом на нейтральную зону, потом уже в нейтральной зоне и на мосту, который соединяет Беларусь и Польшу. Подвижки были раз в несколько часов.

Пассажиры его автобуса по-разному коротали время. Кто-то спал, кто-то сидел в телефоне, смотрел фильмы.

Михаил отмечает, что сейчас стояние на мосту — самый сложный этап:

«Если в вашем автобусе не работает туалет или к нему большая очередь, то туалета больше не найдете, вы ведь стоите на мосту. Раньше его можно было пройти за час. Мы стояли около пяти часов. Тем, кто едет на легковых автомобилях, еще сложнее, у них ведь в машинах туалетов нет».

В 6 утра по Беларуси автобус спустился по мосту в польский пункт пропуска «Тересполь». Примерно через час его начали проверять. По наблюдениям Михаила, во всем пункте пропуска был только один таможенник-мужчина. Он обслуживал один автомобильный и один автобусный каналы. Его автобус проверяли сразу четыре женщины-пограничницы. Они сделали это примерно за полчаса. В автобусе было 50 пассажиров.

«У меня виза по карте поляка, ко мне дополнительных вопросов не было. Но не было у пограничниц вопросов и к тем, кто ехал по рабочим визам и по визам Poland.Business Harbour. Женщина из Марьинки вообще показала свой украинский паспорт. Как я понял, у нее есть еще и российский паспорт. В наших чемоданах и сумках рыться тоже не стали. Мы просто выгрузили их на ленту через сканер. Мне даже удалось провезти глазированные сырки», — делится впечатлениями мужчина.

В итоге во вторник, 4 июня, в 8 утра по белoруcскому времени автобус выехал из пункта пропуска «Тересполь» в Варшаву. От момента посадки в автобус до момента выезда из польского пункта пропуска прошло ровно 12 часов. Михаил считает, что в нынешних реалиях — это успех.

В чем причины такого долгого прохождения белoруcско-польской границы

Михаил поделился своим мнением насчет причин увеличения прохождения белoрусcко-польской границы. Первое, что ему бросилось в глаза — малое количество работников в пункте пропуска «Тересполь»: при нем был один таможенник, четыре пограничницы в автобусном канале и одна — в автомобильном. Из-за этого работали один автомобильный канал и один автобусный.

Михаил читает белoруcские независимые СМИ, которые часто пишут про ситуацию на границе Беларуси с Евросоюзом. Он знает, что растет количество попыток нелегальных мигрантов прорваться в Польшу с территории Беларуси. Мужчина читал новости, что в конце мая мигранты ранили троих польских военнослужащих и пограничников, которые охраняли границу.

Именно поэтому брестчанин верит заявлениям польских властей, что они забрали почти всех сотрудников пункта пропуска «Тересполь» на усиление охраны границы, оставив минимум для функционирования работы пункта пропуска. Неспроста же автобус Михаила проверяли женщины-пограничницы, а не мужчины-пограничники. Их там просто нет.

Михаил также обратил внимание, что в его автобусе мало кто знал о ситуации с мигрантами на белoруcско-польской границе.

В пользу своего аргумента Михаил сравнивает работу белoруcских и польских пограничников. По его мнению, белoруcские пограничники проверили автобус с той же скоростью, что и польские. При этом белoруcские выпускали его из страны, их не волновало, что пассажиры везут в Польшу. А вот польских должно бы волновать, что ввозят в их страну, но автобус они проверили поверхностно, чтобы побыстрее его пропустить.

А вот автобусы на въезд в Беларусь наши пограничники проверяют тщательно. Плюс добавляются допросы и проверки телефонов у всех въезжающих украинцев, у большинства иностранцев, у белoрусов, которые участвовали в протестах в 2020 году, у белoрусов, которые просто давно не были дома.

Также Михаил обратил внимание, что в Польшу с начала лета просто банально едут больше белoрусов, чем весной. У детей начались каникулы, у их родителей — отпуска. А проводят они их в том числе в Европе. В его автобусе не было пассажиров, которые спешили бы на самолет из Варшавы, но вот в соседних автобусах такие люди были.