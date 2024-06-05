Почему высказывание Клуни вызвало бурю в России 5 Алексей Копытько

5.06.2024, 17:09

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Россияне на низком старте.

Интересный сюжет развивается после реплики сотрудницы фонда Джорджа Клуни о намерении преследовать самых очевидных российских пропагандистов и поджигателей войны.

В России разразилась такая истерика, что сам Клуни был вынужден отстраиваться через заявление: фонд не будет преследовать журналистов. Ибо сейчас его лично и организацию, которая поддерживает журналистов, будут рвать на куски разные идиоты, «правозащитники» и монетизаторы «свободы слова». Которые почему-то в упор «не видят» отличий между журналистикой и подстрекательством к геноциду.

Как водится, слова сотрудницы фонда разные медиа, в т.ч. в Украине, истолковали на свой лад. Хотя посыл там был вроде как однозначный: создать угрозу ареста для пропагандистов в случае поездок в Европу без оглашения имен, чтоб все они гадали и боялись.

В целом задача преследования российских злодеев очень многослойная. Есть релевантный опыт, который дает подсказки. В частности, всесторонне изучена тема (не)преследования нацистских преступников после окончания Второй мировой войны.

Кара для нацистов у многих ассоциируется с судебными процессами над дряхлыми стариками. С посылом – злодеев будут догонять всю жизнь. Но если взять любую более-менее приличную работу о послевоенных событиях (напр., ту же книгу Тони Джадта «После войны» или публикацию «Нацисты-миллиардеры» де Йонга), бросается в глаза, что реально покарали лишь микроскопический процент нацистов и их пособников. И даже очень яркие столпы нацистского режима отделались легким испугом. Причем виден четкий тайминг: политико-правовая очистка злодеев занимала 2-5 лет.

А все почему? А все потому, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вернулись к соперничеству. США и другие страны видели свой интерес в реабилитации нацистов и задействовании их потенциала против коммунистической угрозы.

У нас схожая ситуация. При всей очевидности преступлений российских вождей и их пособников из числа бизнесменов, пропагандистов, деятелей культуры и т.д., никуда не делся запрос на «восстановление связей». Чтобы эти связи не монополизировал кто-то другой против Европы/США.

Хотел бы ошибиться, но, думаю, многие будут шокированы тем, как быстро цивилизованные страны «вернут в семью» российских людоедов. Конечно, для порядка заставят немного раскошелиться. Уже видно, какая инфраструктура разворачивается для будущей реабилитации. В авангарде все, что касается культуры, искусства, образования, науки, спорта. Культурное взаимодействие будет восстановлено мгновенно. Чтобы обозначить факт физического «возвращения».

Россияне на низком старте, готовы к огромным инвестициям. Сейчас они лезут во всем щели и готовят базу. Это направление открыто сопровождает Служба внешней разведки РФ. И не заметно, чтоб на западе это кого-то сильно смущало.

Посему история с пропагандистами очень важна. Реальные санкции против тех, кто сам не убивал, но создавал условия для убийств и оправдывал их – это непросто. Но очень больно для фигурантов. Под санкции должны попасть все культурно-гуманитарные генералы РФ, вся эта статусная обслуга режима. Именно они первыми получат доступ к ушам западных аудиторий и будут обелять реальных убийц.

Алексей Копытько, «Фейсбук»