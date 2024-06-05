Минчанок в форме уборщиц не пустили в торговый центр через главный вход 4 5.06.2024, 17:18

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Девушки возмущены.

В редакцию «Онлайнера» обратилась читательница Алина (имя изменено по просьбе девушки) и рассказала, что ее с коллегой не пустили в торговый центр Galileo в униформе уборщиков.

По словам девушки, охранник не разрешил им зайти через главный вход именно из-за одежды. Позже администрация торгового центра принесла извинения — конфликт оказался исчерпан. Спросили у юриста, нужно ли соблюдать какой-то особый дресс-код для посещения магазинов.

Алина рассказала, что они с коллегой работали уборщиками территории на вокзале и утром после рабочей смены решили зайти в магазин «Соседи» в торговом центре Galileo.

— Так как «Соседи» находятся на втором этаже, мы поднимались на эскалаторе наверх. К нам подошел охранник, преградил дорогу и спросил: «Куда вы идете?» Сказал, что нам в магазин можно, но через другой вход — тот, что у автовокзала. Он сказал: «У нас дресс-код, понимаете, тут люди в чистом ходят».

Алина предполагает, что через другой вход зайти им предложили из-за ярко-оранжевой спецодежды. Как ей казалось, в правилах торгового центра есть пункт про запрет на вход для посетителей в пачкающей или загрязняющей одежде — но это была не их история. По словам девушки, в тот день они не работали с песком, просто подбирали мусор — и не испачкали одежду.

В магазин девушки тогда попали, но через другой вход, не центральный. Читательница рассказала, что торговый центр принес извинения и на данный момент конфликт улажен.

Что говорят в торговом центре Galileo?

В администрации торгового центра Galileo пояснили, что не устанавливают запретов или ограничений на посещение комплекса. Ситуацию, произошедшую 30 мая, объясняют так:

— В этот день сотрудник службы охраны Galileo обратил внимание на двух девушек, оставивших без присмотра инвентарь для уборки (метлы и совки) у главного входа нашего комплекса и одетых в одежду с надписью «Ремавтодор Октябрьского района». Они собирались посетить продуктовый магазин. В ходе общения с ними сотрудник службы охраны дал рекомендацию воспользоваться входом в торговый центр, который расположен рядом с магазином продуктов. Это было сделано для обеспечения безопасности и удобства всех наших посетителей. Как подтверждают записи с камер видеонаблюдения, девушки беспрепятственно посетили магазин и претензий или замечаний от них не поступало.

Также в торговом центре отметили, что после того, как девушки разместили жалобу в соцсетях, их пригласили урегулировать конфликт. После общения девушки заявили, что претензий у них больше нет.

Что говорит закон?

По словам юриста, специалиста по правам потребителей Ивана Райкевича, закон не делает исключений для посещения торгового объекта людям в определенной одежде, будь она форменная или традиционная.

— Ограничивать право потребителя на посещение торгового объекта ввиду несоответствия одежды определенным правилам считаю недопустимым. И если правила торгового центра содержат подобные положения, то я бы рекомендовал пострадавшим потребителям обратиться в местный исполнительный комитет для реагирования последнего в рамках статьи 43 закона «О защите прав потребителей» с заявлением о произошедшем и просьбой вынести торговому объекту предписание о прекращении нарушения прав потребителей.

Также Иван Райкевич добавил, что организация вправе устанавливать правила дресс-кода для своих работников, но никак не для посетителей торгового центра.