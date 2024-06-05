Минчанин заказал iPhone 15 и не дождался ни гаджета, ни денег 3 5.06.2024, 18:06

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Печалился недолго.

Житель Минска в октябре прошлого года захотел приобрести новенький iPhone 15 Pro Max — свежую модель, которая только месяц как вышла на рынок. Он нашел индивидуального предпринимателя, который поставляет телефоны от Apple под заказ, сделал предоплату, но своего гаджета так и не дождался. Дело закончилось судом, итог его недавно был опубликован в банке судебных решений. «Зеркало» рассказывает, чего и как удалось добиться обманутому клиенту.

Минчанин Вадим (имя вымышлено) обратился к ИП Н**** (фамилия в судебном документе скрыта) 18 октября 2023 года и заключил договор розничной купли-продажи. Согласно ему, продавец обязался поставить заказчику телефон iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium. Условием была полная предоплата. Вадим заплатил 4917 рублей (почти 1500 долларов) и принялся ждать свой заказ.

Прошел почти месяц, но iPhone так и не приехал. 14 ноября минчанин снова пошел к предпринимателю и расторг с ним договор купли-продажи. Тот должен был полностью вернуть уплаченные деньги.

Но время шло, и денег Вадим не дождался тоже. Тогда он обратился в общественное объединение по защите прав потребителей. Там объяснили, что можно сделать в этой ситуации, и взяли на себя обращение в суд в интересах минчанина.

В своем иске общество заявило, что предприниматель нарушил права потребителя, не выполнив договор и не вернув деньги после его расторжения. Оно требовало обязать продавца выплатить Вадиму все деньги за товар, проценты за пользование этими деньгами сверх договоренного срока (44 рубля), неустойку за нарушение срока возврата денег (787 рублей), а также компенсацию морального ущерба в размере 500 рублей.

Сам бизнесмен не воспользовался возможностью оправдаться или объяснить задержку с товаром и деньгами — он попросту не явился на заседание.

«Золотой» телефон

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что продавец действительно нарушил договор, иск обоснован и должен быть полностью удовлетворен.

По решению суда Вадим получил возврат денег, неустойку, проценты и компенсацию морального вреда — суммарно 6247 рублей.

Но это было еще не все. Поскольку в деле участвовало профильное общественное объединение, то, по Закону «О защите прав потребителей», на продавца, нарушившего обязательства, налагается еще и штраф в размере 100% от суммы, которую присудили в пользу клиента. Это своего рода плата за отказ решить дело миром до суда, соблюсти права потребителя еще на том этапе, когда тот приходит с претензией.

В данном случае штраф составил те же 6247 рублей. Из них общество «Онлайн защита потребителя» получило 10%, или 625 рублей, а остальные деньги ушли в местный бюджет. Вдобавок организация взыскала с ИП еще и возмещение своих судебных расходов в размере 779 рублей. Наконец, ему пришлось заплатить 512 рублей госпошлины.

Таким образом, невыполнение договора о поставке iPhone за 4917 рублей обошлось предпринимателю в 13 785 рублей — то есть почти в три раза дороже самого гаджета.