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Министр обороны Германии: Мы должны быть готовы к войне с РФ до 2029 года

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  • 5.06.2024, 20:09
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Министр обороны Германии: Мы должны быть готовы к войне с РФ до 2029 года
Борис Писториус

Борис Писториус хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году. Речь идет о конфликте с Россией.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Die Zeit.

Отмечается, что министр хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

«Мы должны быть готовы к войне к 2029 году», - заявил Писториус в контексте угрозы со стороны России.

Он добавил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий. Писториус подчеркнул, что финансы, материалы и персонал имеют решающее значение для улучшения состояния Бундесвера.

«В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну», - сказал Писториус.

Поэтому он считает, что нужна новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободна от обязательств.

Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель предполагает не полное, а частичное возвращение всеобщего военного долга в Германии.

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