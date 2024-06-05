Спикер Джонсон раскритиковал Байдена за частичное ограничение ударов ВСУ по РФ 2 5.06.2024, 20:41

Майк Джонсон

Вашингтон должен контролировать военные действия в Украине на микроуровне.

Соединенным Штатам Америки не стоит заниматься контролем военных действий в Украине на микроуровне, а ВСУ нужно дать оружие для защиты страны от россиян.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает «Голос Америки».

В разговоре со спикером журналистка уточнила, что несколько дней назад в администрации Белого дома заявили, что частично сняли ограничения на удары украинскими войсками американским оружием по военным целям на территории России, но при этом часть ограничений все же осталась.

Спикер Джонсон ответил, что не считает, что Вашингтон должен контролировать военные действия в Украине на микроуровне.

«Я думаю, нам нужно дать им оружие, необходимое для самозащиты и оттеснения россиян. Поэтому я против президента в этом вопросе. Я продолжаю говорить это и снова буду говорить», - сказал он.

Также он добавил, что проведет переговоры по этому поводу с Белым домом.

Украина долго просила официального разрешения администрации президента Джо Байдена на использование американского оружия для ударов по военным целям на территории РФ. Недавно эту просьбу удовлетворили, но наносить удары с помощью ATACMS все равно нельзя.

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не устанавливали ограничений для Украины по уничтожению вражеских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве РФ.