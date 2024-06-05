WSJ: Поведение Байдена заставляет некоторых собеседников сомневаться в ясности его ума 5.06.2024, 21:08

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Джо Байден

В президентской администрации высказывания о президенте США называют происками политических оппонентов

Президент Джо Байден уже является самым старым руководителем в Белом доме и при этом намерен остаться там на второй срок. Но, по словам некоторых людей, которые встречались с ним на закрытых совещаниях в последние месяцы, президент порой вел себя странно — «вешал» длинные паузы, по-разному представлял аргументы, испытывал сложности с изложением своей позиции. Об этом пишет The Wall Street Journal, которая в течение нескольких месяцев поговорила на эту тему более чем с 45 людьми.

В президентской администрации высказывания о слабости Байдена называют происками политических оппонентов. Последний годовой медосмотр показал, что он способен выполнять президентские обязанности, и проверять его умственные способности нет необходимости, заявили в Белом доме.

О якобы имеющихся у президента проблемах в большинстве своем рассказывали республиканцы, хотя и по мнению некоторых демократов в различных беседах возраст Байдена все же давал себя знать.

Даже те, кто в разговоре с WSJ высказывали обеспокоенность поведением 81-летнего президента, отмечают, что оно скорее было неровным и не похожим на тот карикатурный образ плохо соображающего старика, который рисуют некоторые его политические оппоненты. Некоторые из присутствовавших на встречах объясняют странности заиканием и общей склонностью Байдена вести медленные, пространные дискуссии. Вместе с тем бывший спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Кевин Маккарти так описал впечатление от прошлогодних переговоров по повышению потолка госдолга.

«Я много встречался с ним, когда он был вице-президентом, бывал у него дома. [Сейчас] это другой человек», - сказал он.

По словам Маккарти и еще двух человек, знакомых с теми переговорами, казалось, что манера поведения и знание подробностей меняются у Байдена день ото дня: иногда он легко и спонтанно обсуждал тему с республиканцами, а в другие разы мямлил и больше полагался на подготовленные заметки.

На январской встрече с лидерами Конгресса, где обсуждалась военная помощь Украине, Байден иногда говорил так тихо, что некоторые участники с трудом разбирали его слова, рассказали WSJ пять человек. Высказывая очевидные вещи, он заглядывал в заметки, порой надолго останавливался, а иногда закрывал глаза на такие длительные промежутки времени, что некоторые присутствующие начинали опасаться, не отключился ли он.

На встрече один на один с нынешним спикером Палаты представителей Майком Джонсоном некоторые высказывания Байдена о его решении не одобрять новые проекты по импорту СПГ заставили республиканца думать, не забыл ли президент детали собственной политики, сообщили шесть человек, которым рассказали о впечатлениях Джонсона.

По словам сотрудников президентской администрации, тот факт, что Байдену удалось договориться о принятии законопроектов по потолку госдолга и помощи Украине, не сделав значимых уступок республиканцам, подчеркивает, что он, как и раньше, способен проводить эффективную политику.