Май стал самым жарким за всю историю наблюдений 6.06.2024, 5:32

И это 12-й месяц подряд, когда средняя глобальная температура достигает рекордного значения.

Май в этом году стал самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Европейский центр по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S).

12-й месяц подряд средняя глобальная температура достигает рекордного значения за каждый соответствующий месяц.

Глобальная средняя температура в мае 2024 года была на 0,65 °C выше средней за 1991-2020 годы и на 1,52 °C выше средней за период 1850-1900 годов до индустриального периода.

По информации климатологов, средняя глобальная температура за последние 12 месяцев (июнь 2023 г. - май 2024 г.) является самой высокой за всю историю наблюдений. На 0,75 °C выше среднего показателя 1991-2020 гг. и на 1,63 °C выше среднего показателя доиндустриального периода 1850-1900 гг.

По данным Всемирной метеорологической организации, глобальная средняя пригрунтовая температура с 2024 по 2028 год будет колебаться в пределах на 1,1-1,9 градуса выше, чем в начале индустриальной эры.