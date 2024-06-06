Путин занервничал из-за разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ 7 6.06.2024, 8:49

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И пообещал «асимметричный» ответ.

Россия может поставить свое дальнобойное оружие в те регионы мира, из которых можно будет наносить «чувствительные удары» по странам, поставляющим оружие Украине, заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ.

«Мы думаем на тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?» — задался он вопросом.

При этом Путин подчеркнул, что «ответ может быть асимметричным». «Мы над этим подумаем», — добавил российский диктатор.

В настоящий момент 14 государств разрешили Украине бить поставленным ими оружием по военным объектам на территории России. Это США, Германия, Канада, Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.