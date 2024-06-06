«Границы только в голове: можно быть кем угодно и жить где угодно» 6 6.06.2024, 9:39

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Как девушка из провинциального белорусского городка стала лицом Emporio Armani.

Десять лет назад сморгончанка Дарья Емельянович бросила юрфак ради моделинга — и не пожалела. Сегодня она та самая девушка с обложки, чье лицо смотрит с экранов на Таймс-сквер и билбордов таких мировых брендов, как Emporio Armani. О том, как девушке из скромного провинциального города удалось построить успешную карьеру в мире большой моды, читайте в материале Onlíner.

«Казалось, это чей-то дурацкий розыгрыш»

Если бы кто-то сказал юной Даше, что ее лицо будет блистать на баннерах модных брендов по всему миру, она едва бы в это поверила. Стать моделью девушка не мечтала — эта профессия нашла ее сама. В далеком 2013-м, когда Даше было всего 15 лет, ее фотографию в соцсети заприметила модельный агент.

— Мне написали, что я очень красивая, и спросили, не хочу ли я попробовать себя в роли модели. Вначале я подумала, что это какая-то шутка, но нет, все было по-настоящему.

Родители Даши удивились не меньше ее, но предложение поддержали. Они поехали на встречу с представителями модельного агентства в Минск, и вскоре девушка приняла участие в первых съемках. Сначала Даша снялась для белорусского бренда Mark Formelle. Первый гордо заработанный гонорар в размере $50 потратила на выпускное платье.

— Тогда баннеры с моими фото можно было увидеть в минских ГУМе и ЦУМе. Друзья и родственники, приезжая в Минск, фотографировались рядом с ними. Это было приятно, — улыбаясь, вспоминает Дарья.

В том же году случились и первые поездки за рубеж. Сначала Даша посетила Китай, а потом приняла участие в модном показе Balenciaga в Париже.

— Это до сих пор одно из моих самых ярких воспоминаний в карьере — первый и последний мой показ для Александра Ванга в роли дизайнера Balenciaga. Именно тогда он явил мое лицо миру большой моды. Я была очень впечатлена уровнем подготовки показа, а в конце Александр Ванг даже презентовал нам брендовую одежду из своей коллекции и сумочки, которые я потом передарила своей бабушке.

Внезапно передумала поступать. Родители были против

Поначалу родители Даши приветствовали ее увлечение и даже позволяли пропускать занятия в школе ради съемок. Она училась на отлично и параллельно готовилась к поступлению в вуз на юриста. Сдав ЦТ, набрала нужное количество баллов, чтобы пройти на бюджет в БГУ, но внезапно передумала поступать. Родителям такое решение не понравилось. В семье никто не рассматривал моделинг как что-то перспективное и серьезное — скорее относились к этому как к интересному хобби.

— Это был по-настоящему драматический момент для моей семьи. Я хотела учиться, но понимала, что годы, потраченные на обучение, и последующая отработка не оставят мне ни времени, ни возможности развиваться как модель. Терять этот шанс я не хотела.

Сквозь слезы и споры Даша отстояла свою позицию. Родители вручили ей паспорт и сказали, что теперь она «сама по себе». В 17 лет Даша уехала из Беларуси, чтобы строить карьеру в моделинге. Сначала отправилась в Москву, где продолжила работать в сотрудничестве с модельным агентством, с которым изначально заключила контракт.

— За первый съемочный день в Москве мне заплатили 6000 российских рублей (около $170 по курсу 2014 года). Из этого гонорара агентство забрало 25%, а за проезд до Москвы я отдала еще 2500 рублей, — вспоминает Дарья.

Первые несколько лет картина особо не менялась, и выйти на нормальный заработок у Даши никак не получалось. Тут надо понимать специфику модельной индустрии.

— Модель получает от агентства в среднем $80 в неделю, и эти деньги засчитываются в долг. В дорогих странах, таких, например, как Сингапур, ты буквально выживаешь на такие суммы. Экономить приходится даже на еде, — рассказывает Даша.

Потраченные на жизнь деньги вычитаются из гонораров за съемки. С учетом перелетов и аренды жилья расходы получаются довольно большими. Кроме того, с каждой работы агентство забирает комиссию — обычно это 50%.

В какой-то момент Даша стала склоняться к мысли, что родители были правы и нужно было их послушаться. Спустя год для подстраховки она все же поступила на заочное отделение юрфака.

— Я не делилась своими проблемами и переживаниями с семьей и проживала все неудачи сама, ведь это был мой выбор. Тогда было тяжело, но сейчас я уже не держу ни на кого обид. Понимаю, что родители действовали из лучших побуждений и просто хотели для меня комфортной жизни и ясной перспективы. Теперь у нас нет разногласий. Родные приняли мой путь и поддерживают во всем.

Вернулась домой и попыталась устроиться в McDonald’s

Спустя четыре года разорвать порочный круг так и не удалось. Даша заключала контракты, прилетала на несколько месяцев в разные страны, напряженно работала, но гонораров не хватало, чтобы покрыть все издержки. Так, вернувшись из Сингапура, она осталась с долгом в $50 из заработанных $3 тыс. Даша приняла решение все бросить и смириться. Она раньше времени улетела из Японии и расторгла другие контракты.

Девушка вернулась в Беларусь, где попыталась жить «нормальной жизнью» и найти работу со стабильной зарплатой. Даже сходила на собеседование в McDonald’s, но, к удивлению героини, ее туда не приняли. По словам Даши, работник отдела кадров заявил ей, что она «слишком умна и красива» для такой работы.

Спустя полгода неудачных попыток устроиться на работу в Минске девушка решила дать моделингу еще один шанс. Заключив контракт с новым агентством, она умчала в Гонконг. Учебу в юридическом бросила окончательно, забрав документы с четвертого курса.

После череды активных съемок в Азии у Даши собралось более 100 публикаций в модных и авторитетных журналах. Благодаря им девушка без труда смогла получить визу таланта в США. Для моделей, к слову, порог на получение подобной визы начинается от 50 публикаций.

Уже после переезда в Нью-Йорк Даша сделала мощный рывок в карьере. В США девушка заключила контракт с модельным агентством Ford Models, с которым сотрудничает и сегодня. Условия там оказались совсем иными: эта была награда за годы работы фактически «за еду». Мощное портфолио, смена агентства, сотрудничество с мировыми брендами и большой опыт работы в модной индустрии наконец сделали ее статусной и востребованной моделью.

Теперь съемочный день Даши стоит несколько тысяч долларов. Этих гонораров, по словам модели, достаточно для комфортной жизни в Манхэттене. Кроме того, Дарья начала получать доход от ведения своего блога в Instagram. Она учит позированию и консультирует девушек, которые хотя построить карьеру в моделинге. Также Даша запустила собственный бренд спортивной одежды Try Again, который можно найти на маркетплейсах.

— Прошло меньше года с момента запуска бренда, но мы уже имеем высокий рейтинг и хорошие отзывы на платформах. Я этим очень горжусь. Сейчас бренд активно растет и развивается.

Даша собственноручно занимается его продвижением, сотрудничает с блогерами и постепенно расширяет линейку одежды.

«Моделинг — это игра вдолгую»

Белоруска признается, что смутно представляла, какой длинный путь к статусу востребованной и хорошо оплачиваемой модели ей придется пройти.

— В этом и состоит проблема многих начинающих девушек, — рассуждает Дарья. — Обывателю видна только красивая картинка и кажется, что в этом и есть вся суть: нужно просто быть красивой, уметь фотографироваться — и деньги потекут рекой. Это большое заблуждение. Все гораздо сложнее.

Моделинг — это не про быстрые и большие деньги. Нужно изначально настроить себя на то, что результата может долго не быть.

Это очень непредсказуемая сфера. Кто-то начинает зарабатывать с ходу, а у кого-то на то, чтобы вывести моделинг в плюс, уходят годы. Если вы становитесь на этот путь, то должны понять, что стабильного дохода, как и гарантии успеха, не будет. Нужно быть внутренне готовым к таким поворотам и много работать на результат.

— Какой запрос сейчас диктует модная индустрия?

— Сейчас никто не привязан к строгим стандартам красоты. Благо бодипозитив внес свои коррективы. Пропорции фигуры, худоба, красивое лицо — важно не это, а то, как ты выглядишь в целом. Мода диктует запрос на индивидуальность и проявленность. В тренде странные и интересные лица, необычные типажи. Думаю, это заметно по журналам и кампейнам (рекламным съемкам. — Прим. Onlíner) больших брендов. Моделям не нужно стремиться быть похожими на кого-то, а следует увидеть свои сильные стороны и научиться невербально проявлять их.

Взгляд на красоту очень трансформировался. Каждая девушка, решившая стать моделью, должна понять, чем, кроме красоты, она может привлечь внимание.

— А что насчет конкуренции?

— Она очень сильно выросла. Часто это демотивирует, и девушки боятся вступать в большую гонку, ведь в топы попадают только лучшие из лучших. Для того чтобы работать моделью в Нью-Йорке, например, нужно сперва как следует заявить о себе в Европе и Азии. Но я уверена, что сегодня каждая модель может найти бренд, который увидит ее уникальность и будет сотрудничать.

Модели глупы и поверхностны? Даша не согласна

По мнению Даши, в обществе все еще силен стереотип о том, что моделинг — это «легкие и большие деньги», и многие почему-то уверены, что модели «очень глупые». Мол, просто родились красивыми и торгуют лицом, а ни на что другое и не способны.

— Никто не задумывается о том, что карьера модели начинается в ранней юности. Что, еще будучи, по сути, детьми девушки берут на себя ответственность за свою жизнь и принятые решения. Это большая работа над собой: умение налаживать контакты, выстраивать долгосрочные отношения с брендами и агентствами… Кочевая и непредсказуемая жизнь, где ты каждый раз должен адаптироваться к новым условиям, преодолевать языковые барьеры и много чего еще. Глупые люди могут справиться с таким объемом задач и трудностей? Выносить такие суждения проще, чем выходить из зоны комфорта и чего-то добиваться, — уверена Дарья.

В моделинге девушка уже 10 лет. В ее портфолио съемки для Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, а также сотрудничество с такими брендами, как Emporio Armani, River Island, Balmain. Сейчас Даша смотрит на прохожих с экранов на Таймс-сквер и не собирается на этом останавливаться.

— Это непередаваемые чувства — видеть себя лицом таких известных во всем мире брендов. Наверное, в такие моменты как никогда осознаешь, какой большой путь ты прошел и чего достиг. Но я по-прежнему молода и амбициозна и еще многое хочу успеть. Например, сняться для большого косметического кампейна и увидеть себя во всех аэропортах мира. А еще я бы хотела посотрудничать с Yves Saint Laurent и сняться в каком-нибудь известном кино.

«Не исключаю, что вернусь жить в Беларусь»

Каждый год Даша приезжает в Беларусь, чтобы навестить родных и близких. О возвращении домой на постоянной основе пока не думает, но такую возможность не исключает.

— У меня нет четкого представления о том, где я окажусь в будущем. Моделинг приучил меня к отсутствию стабильности, а мир сейчас меняется так стремительно, что все может глобально измениться в один миг. Когда в приоритет выйдет создание семьи, я вполне допускаю возможность возвращения в Беларусь. Думаю, это была бы достаточно комфортная жизнь, но здесь, конечно же, важны контекст и то, поддержит ли такое решение мой будущий муж.

Оглядываясь назад, Даша благодарит себя за смелый выбор, который она сделала в юности.

— Я сегодняшняя очень отличаюсь от себя на старте карьеры. Я ведь не представляла себя где-то за пределами Беларуси, пока была той девчушкой из маленького провинциального города. Теперь, пожив в более чем 40 странах, я понимаю, что границы у человека только в голове и можно быть кем угодно и жить где угодно. Осознание этого было чем-то невероятным. Этот путь многому меня научил, и я на собственном опыте убедилась, что человека ничего не ограничивает, кроме его собственных рамок и страхов.