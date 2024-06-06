Украинская разведка потопила российский корабль в Крыму 2 6.06.2024, 10:09

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иллюстративное фото

Предположительно — рейдовый буксир.

В результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в ГУР, а затем и представитель ГУР капитан Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

«Ночью, в 3:45 прогремел взрыв.

В результате операции ГУР уничтожено вражеское судно, предположительно рейдовый буксир», — сообщил источник издания.

Уничтожение российского судна подтвердил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

«Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в Черноморской акватории. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно и еще минус один вражеский корабль», - отметил он.