Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруса про трубу 6.06.2024, 10:13

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Житель Брестской области выиграл $1100.

В третьей игре летней серии «Что? Где? Когда?», показанной на Первой канале 2 июня 2024 года, команда Дарины Сибуль обыграла телезрителей со счетом 6:4.

Во втором раунде выпал «Блиц», где прозвучал вопрос Василия Станчука из деревни Медно, что в Брестской области. Он прислал вот такую картинку.

И спросил:

«Подобные конструкции сто лет назад можно было увидеть на некоторых зданиях. Как можно назвать подобные конструкции? Что это?»

Знаток Олег Баранов ответил: «Мусоропровод».

Правильный ответ такой:

«Эта труба с верхних этажей вниз - не что иное, как аварийный выход. Выход на случай эвакуации».

Счет стал 1:1, а телезритель получил 100 000 российских рублей.