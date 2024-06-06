Польский банк прокомментировал блокировку онлайн-банкинга белорусам 6.06.2024, 10:31

В каждом случае используют индивидуальный подход.

Банк Santander, услугами которого в Польше пользуются многие белорусы, прокомментировал «Белсату» сообщения о массовой блокировке онлайн-банкинга и мобильной программы у клиентов — граждан Беларуси. В учреждении утверждают, что просто выполняют требования законодательства о противодействии отмыванию денег.

Недавно в эмигрантских телеграм-чатах появились жалобы белорусских граждан на массовую блокировку онлайн-банкинга и мобильного приложения банка Santander, а также о других ограничениях: например, наличные деньги нельзя снять в банкомате — только в отделении, комиссия за денежные переводы внутри Польши, недоступность системы переводов BLIK.

Santander — третий по величине активов и количеству филиалов банк в Польше, принадлежит испанской компании Banco Santander S.A. Учреждение стало популярным у белорусов, так как открывало счета с минимумом документов (паспортом с визой и номером PESEL).

Белорусы, столкнувшиеся с проблемой, сообщали, что Santander требует вид на жительство, причем со сроком действия более года. Эту информацию неофициально подтвердил «Белсату» сотрудник банка: «Сейчас для открытия счета нужен ВНЖ на 12 месяцев вперед. То есть на момент открытия счета срок действия ВНЖ должен быть не менее 12 месяцев».

По его словам, новые требования ввела Комиссия финансового надзора Польши и поэтому «руководство банка ввело такие ограничения». Источник также сообщил, что пока счета блокируют не всем белорусам без «карты побыта» (ID-удостоверение о наличии ВНЖ Польши), а что будет дальше, пока неизвестно.

По какому принципу Santander отказывает белорусам в обслуживании, непонятно. «Белсат» ссылается на свидетельства людей, которые открывали счета без вида на жительство в Польше и до сих пор не испытали никаких проблем. Однако изданию известно и о белоруске, которая не располагала крупными суммами и не проводила каких-либо подозрительных операций, но Santander заблокировал ее аккаунт.

«Тезис о том, что польские банки по требованию Комиссии финансового надзора начали вводить существенные ограничения в отношении клиентов — граждан Беларуси, не соответствует действительности. Комиссия не выдвигала такого требования», — заявил «Белсату» руководитель департамента связей с общественностью банка Santander Яцек Борщевский.

Он отметил, что каждый банк работает с иностранцами по собственным правилам: «Политика банков при открытии счетов нерезидентов основана на индивидуальном подходе в каждом конкретном случае. Банк управляет своими рисками и в рамках этого управления принимает решения о налаживании или упразднении сотрудничества с клиентом».

Борщевский при этом упомянул польское законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма и подчеркнул, что банки обязаны оценивать риски и «принимать меры финансовой безопасности», анализировать операции клиента. Для этого и могут требоваться дополнительные документы, пояснил представитель банка Santander.

«В случае невозможности применения любой из мер финансовой безопасности обязанность каждого банка — не налаживать деловые отношения с клиентом или прекратить существующие отношения, а также не проводить операции через банковский счет», — подытожил Яцек Борщевский.