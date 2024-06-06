Лукашисты опубликовали «покаянное» видео с певцом Сашей Немо 6.06.2024, 10:48

Саша Немо

Находится ли он на свободе — неизвестно.

«Покаянное» видео с певцом Сашей Немо опубликовал 6 июня приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Силовики заявили, что музыкант «сам пришел в милицию и попросил дать ему возможность извиниться за свои действия в 2020». Так ли это на самом деле — неизвестно.

— В 2020 году наша страна пережила большие потрясения. (…) 16 августа 2020 года я тоже участвовал в митингах, в чем очень сильно раскаиваюсь. Это глобально повлияло на мою карьеру, — заставили сказать на камеру Сашу Немо.

Каков процессуальный статус певца, и находится ли он на свободе в данный момент, приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал не уточняет.