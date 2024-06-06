Белорус хотел выгодно обменять валюту и лишился $50 тысяч 4 6.06.2024, 11:14

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Минчанин намеревался купить в России автомобиль.

Минчанин хотел выгодно обменять валюту, чтобы купить в России автомобиль, но по итогу лишился 50 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Следственного кометита.

Согласно материалам дела, 38-летний бизнесмен решил приобрести в России автомобиль. Несколько лет он копил деньги в валюте, поэтому хотел выгодно обменять 50 тысяч долларов в обход банков, чтобы не потерять проценты при конвертации.

Минчанин обратился в тематические сообщества мессенджера Telegram, где разместил объявление о покупке российских рублей либо криптовалюты. Через некоторое время на предложение откликнулся неизвестный. В ходе переписки мужчины решили, что лучше перевести доллары в виртуальную валюту, а затем купить российские рубли. Собеседник посоветовал продавцу валюты «доверенного» человека, которому можно передать деньги. Кроме того, он сообщил, что сам перевод в токены будет осуществлять еще один его знакомый. Со своей стороны, житель столицы должен только найти человека, который заберет наличные в Москве.

В назначенное время мужчина встретился с посредниками. Участники сделки продемонстрировали покупателю электронный кошелек, на который будут переведены цифровые активы. В этот момент аналогичная встреча происходила и в соседней стране. Придерживаясь ранее достигнутых договоренностей, минчанин отдал небольшую сумму для проведения пробного перевода. Удостоверившись, что операция прошла успешно и его не обманули, он передал оставшиеся деньги, ожидая пополнения баланса криптокошелька.

«На глазах у бизнесмена транзакция якобы прошла благополучно. Попрощавшись с одним из криптовалютчиков, который забрал деньги и уехал, он позвонил своему приятелю, чтобы удостовериться о передаче „на руки“ нескольких миллионов российских рублей. Однако доверенный сообщил, что ему отказываются отдавать деньги. В панике мужчина дозванивался до фигуранта, с которым изначально договорился об обмене валюты, но тот не отвечал на звонки. Остальные участники сделки, когда вышли на связь, стали представляться вымышленными именами и утверждать, что никакого обмена вовсе не было», — рассказали в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).