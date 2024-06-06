Лукашенко подарили модель самолета, который накануне разбился

Лукашенко подарили модель самолета, который накануне разбился4
- 6.06.2024, 11:37
- 3,972
Намек?
Лукашенко по дороге из Монголии в Минск остановился в российском Иркутске. Там диктатор посетил местный авиационный завод, на котором развернуто производство военной авиационной техники, в том числе и для белорусских Военно-воздушных сил, сообщила 5 июня пресс-служба Лукашенко.
На заводе Александру Лукашенко подарили модель истребителя Су-30.
— Мой любимый самолет, — заявил Лукашенко.
Накануне посещения Лукашенко ИАЗ стало известно, что одна из модификаций истребителя, уменьшенную модель которого презентовали политику, — Су-30МКИ — разбилась в Индии в штате Махараштра.