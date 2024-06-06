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Лукашенко подарили модель самолета, который накануне разбился

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  • 6.06.2024, 11:37
  • 3,972
Лукашенко подарили модель самолета, который накануне разбился

Намек?

Лукашенко по дороге из Монголии в Минск остановился в российском Иркутске. Там диктатор посетил местный авиационный завод, на котором развернуто производство военной авиационной техники, в том числе и для белорусских Военно-воздушных сил, сообщила 5 июня пресс-служба Лукашенко.

На заводе Александру Лукашенко подарили модель истребителя Су-30.

— Мой любимый самолет, — заявил Лукашенко.

Накануне посещения Лукашенко ИАЗ стало известно, что одна из модификаций истребителя, уменьшенную модель которого презентовали политику, — Су-30МКИ — разбилась в Индии в штате Махараштра.

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