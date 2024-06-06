Культовый Mercedes 190 возвращается на рынок 6.06.2024, 12:12

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Легенда 80-х.

Знаменитый Mercedes-Benz 190 вернут в производство. Первый экземпляр новой модели продадут в Германии на аукционе RM Sotheby's, а его стартовая цена составит 700 000 евро, пишет «Фокус».

Столь высокая цена Mercedes 190 обусловлена тем, что возродить решили не стандартную модель, а заряженный вариант Evolution II. К тому же, изготовят всего 100 таких авто.

Проект воплощает в жизнь компания HWA. Дизайн Mercedes 190E Evolution II воссоздали до мельчайших деталей — седан имеет массивный обвес и большое антикрыло. Впрочем, оптика и колесные диски автомобиля современные. Масса авто составит 1350 кг.

Кроме того, для современного Mercedes 190E Evo II готовят совершенно новый 3,0-литровый компрессорный V6. Его предложат в двух версиях — на 443 и 490 сил. Пиковый крутящий момент составит 550 Нм.

Также Mercedes-Benz 190 получит 6-ступенчатую механическую КПП, полностью новую подвеску и увеличенные тормоза диаметром 380 мм спереди и 360 мм сзади.