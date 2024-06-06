Лаврова приняли в Орден Жеребца 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.06.2024, 12:24

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Скачи веселей по Африке!

Продолжаются приключения Лаврова в Африке. Сегодня он прибыл в Буркина-Фасо, где правят военные, захватившие власть в результате переворота.

За «президента» там Ибрагим Траоре – капитан, командир отряда «Кобра». Ну и видок у него. Покажешь кому и спросишь, кто бы это мог быть, скажут, охранник какой-нибудь.

Лавров с ним встречался. И Траоре его наградил Орденом Жеребца.

Всем в России известно, что кличка Лаврова в политических кругах – «Хмурая Лошадь» или просто «Лошадь». Наверное, Лавров и сам об этом наслышан.

Кем же нужно быть, чтобы принять в награду орден с таким названием? Такие награждения согласуются заранее. Лавров словно специально решил повеселить Россию своим передвижным «дипломатическим» цирком-шапито. Орденоносец Коня. Стог сена к этому ордену в придачу не полагается?

Что же, жеребец, так жеребец. Скачи веселей по Африке! Пыли стертыми копытами!

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