«Путин свою колоду козырей исчерпал» 6.06.2024, 12:40

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Фото: Getty Images

Эксперт рассказал, почему Запад разрешил бить по РФ.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что, разрешив Украине бить своим оружием по территории РФ, США хотят надавить на Россию для принятия определенного решения. Скорее всего, оно касается урегулирования войны с Украиной.

По его словам, решение Вашингтона относительно использования западного оружия является «отголоском большой геополитической игры».

«Скорее всего, Запад к этому решению (разрешению бить по территории РФ, - ред.) подтолкнуло несогласие России идти на какие-либо переговоры или уступки. Все это – отголоски большой геополитической игры, которую ведут США. Таким образом Штаты давят на РФ для принятия определенного решения, вероятнее всего, по урегулированию нашего конфликта», - сказал Жданов в интервью «Главреду».

Причем, по его словам, «США не бросаются сразу всеми козырями».

«И даже этот козырь – разрешение бить по РФ – они разделили на две составляющие. Сейчас Вашингтон позволил бить по территории Российской Федерации оружием дальностью 80 км, а ракетами до 300 км – пока нет. Думаю, это будет следующий шаг. Когда он будет сделан, сказать сложно. Все будет зависеть от России», - считает Жданов.

Что касается кремлевского диктатора, то «Путин свою колоду козырей исчерпал».

«Ядерное оружие мы в расчет не берем: скорее всего, относительно него существует негласная договоренность о том, что если будет даже попытка РФ применить ядерное оружие, то США оставляют за собой право разгромить группировку российских войск на территории Украины», - сказал военный эксперт.

«Об этом говорили Байден и Джонсон еще весной 2022 года», - напомнил он.