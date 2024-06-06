СМИ: НАТО начинает морской бой против России 6.06.2024, 12:52

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Фото: wikipedia

Как выглядит баланс сил в Балтийском море.

Военное руководство блока НАТО проведет масштабные учения BALTOPS 24 в Балтийском море. Активная фаза маневров, которые будут самыми крупными в истории, начнется с 7 по 20 июня. Североатлантический Альянс задействует 9 тысяч солдат, 50 военных кораблей и 80 самолетов.

Швеция и Финляндия впервые присоединятся к BALTOPS в качестве членов военного блока. В литовский портовый город Клайпеда прибыли датские и немецкие корабли, НАТО продемонстрирует единство и решимость дать отпор агрессору, сообщает литовский канал LRT.

«В последние недели Россия активно заявляет о возможности пересмотра границ в Балтийском регионе. Текущие учения НАТО дадут нам ответы на все, в том числе и на возросший риск для подводной инфраструктуры», — заявил командующий Военно-морскими силами Литвы Гедрюс Пременецкас.

Блок НАТО и военно-морские силы стран участников не публикуют подробности о типах боевых кораблей, которые присоединятся к BALTOPS 24. Из открытых источников известно, что самым крупным кораблем в Балтийское море будет американский USS New York длиной около 210 метров.

Интересная деталь — корпус USS New York сделан из переплавленной стали башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Кораблестроители запечатлели память трагедии — теракта 11 сентября 2009 года, устроенного боевиками исламистской группировки «Аль-Каида».

Военно-морские силы Литвы усилили свой флот и готовятся представить на учениях мощный катер Žaibas. Судно предназначено для патрулирования, охраны, разведки и поддержки водолазных работ.

К тактическому этапу учений присоединятся еще два сторожевых корабля ВМС Литвы Skalvis и Aukstaitis.

Флот НАТО против кораблей России: кто победит в столкновении?

Соединенные Штаты обладают самым мощным и многочисленным запасом боевых кораблей. Очевидно, что военно-морские ресурсы НАТО несопоставимы с Россией, объясняет Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

У России в наличии лишь один несущий авиакрейсер, флагман военно-морского флота «Адмирал Кузнецов». Корабль пребывает постоянно на ремонте на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. Передать военно-морскому флоту его обещали в конце 2024 года.

США обладают 11 авианосцами: десять из них — класса Nimitz, считающиеся наибольшими в мире и один — класса Gerald R. Ford, названный в честь 38-го президента США Джеральда Форда (занимал пост главы Штатов с 1974 по 1977 годы, — ред.).

Также на вооружении американского флота состоят эсминцы класса Arleigh Burke с боевой системой Aegis и радаром AN/SPY-1D (V). Благодаря передовым технологиям корабли могут одновременно отслеживать и поражать сотни целей. На борту эсминцев имеются системы вертикального пуска Mk 41 VLS для ракет Tomahawk, SM-2/3/6 и противолодочных ракет RUM-139 ASROC.

Второе место по количеству авианосцев делят Италия и Испания, за ними идет Китай. По оценкам Селезнева, северные военные ресурсы России тратятся не по назначению из-за повторного вторжения в Харьковскую область

«Ленинградский военный округ создали, чтобы угрожать армии Финляндии, но его подразделения почему-то оказались в Белгородской и Курской областях. Оккупанты атакуют Харьковскую область, но назад в Петербург уже не возвращаются», — заметил эксперт.

Сценарий морских боев в Балтийском море

Потенциальные сценарии морских боев армий НАТО и России следует рассматривать не с точки зрения классического противостояния на воде. В 21-м веке методы ведения боевых действий изменились, на помощь флоту придут авиация и береговые ракетные комплексы, отмечает военный эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук.

Балтийское море не предназначено для масштабных сражений, оно «зажато» между семью европейскими странами и фактически превратилось во внутреннее море НАТО. Россия имеет небольшой выход в море, который прикрывают Финляндия и Эстония.

Российские власти в конце мая 2024 года предлагали в одностороннем порядке расширить территориальные воды РФ в Балтийском море рядом с литовской и финской границами. В инициативе Минобороны говорилось о намерении России объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива и возле городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Балтийский флот России практически бесполезен, так как прибалтийские страны вооружены противокорабельными ракетами Blue Spear и NSM с инфракрасным наведением и дальностью поражения целей около 300 километров. Этого вполне хватит для уничтожения кораблей, учитывая географию восточной части Балтийского моря, говорит Паламарчук.

Флагманом Балтийского флота России считается эсминец проекта 956 «Настойчивый». Корабль заложен в 1988 году на заводе №190 имени А. А. Жданова в Санкт-Петербурге и спущен на воду в 1990 году.

«Настойчивый» вооружен двумя спаренными артиллерийскими установками АК-130/54, шестиствольными артустановками АК-630, пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-270 «Москит», двумя ЗРК «Ураган», двумя шестиствольными реактивными бомбометными установками РБУ-1000 и двумя сдвоенными торпедными аппаратами. На борту судна располагается один вертолет Ка-27.

Другой главный корабль — многоцелевой корвет «Стерегущий», спущенный на воду 16 мая 2006 года и введенный в состав Балтийского флота 28 февраля 2008 года.

На корвете установлен торпедный комплекс «Пакет», обеспечивающий противолодочную защиту. Также на корабле базируется вертолет Ка-27 и артиллерийская установка А190 «Универсал», способная поражать морские береговые и воздушные цели.

«Потенциал российского флота в Балтике рассчитан на поддержку региональных боев по линии берегов с Северной Европой. Тихоокеанский и Северный флоты гораздо сильнее, они входят в состав морских стратегических ядерных сил и находятся в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания», — комментирует Паламарчук.

Нападение России на западные страны, по мнению эксперта, может начаться не с моря, а с ударов дальнобойными ракетами по военным целям. Морские сражения 20-го века времен Первой и Второй мировых войн с пушечными обстрелами суден ушли в историю. Отдельные корабли и подлодки могут стоять в гаванях, чтобы выпускать ракеты по аэродромам и другим кораблям, заключает аналитик.