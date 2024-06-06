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Белорусского режиссера Андрея Гнета выпустили из сербской тюрьмы

  • 6.06.2024, 12:57
Белорусского режиссера Андрея Гнета выпустили из сербской тюрьмы
Андрей Гнет

Он переведен под домашний арест.

Белорусский режиссер и журналист Андрей Гнет, задержанный в Сербии в октябре 2023 года по запросу белорусских властей через Интерпол, освобожден из сербской тюрьмы.

Белорус переведен из центральной тюрьмы Белграда под домашний арест, сообщает НАУ.

Андрей Гнет — белорусский журналист, режиссер, соучредитель «Свободного объединения спортсменов SOS BY», признанного в Беларуси «экстремистским формированием». Гнета задержали в октябре 2023 года в Сербии по запросу белорусских властей, которые объявили его в розыск через Интерпол в связи с делом о налогах. Защита настаивает, что преследование политически мотивировано, а на родине его могут ожидать пытки.

В декабре 2023 года суд первой инстанции одобрил депортацию Гнета в Беларусь, но в марте 2024 года Высший суд (апелляционный) отменил решение и отправил дело на пересмотр.

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