Главное слово войны Иван Филиппов

6.06.2024, 13:25

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Рано или поздно, но российское общество узнает о цене войны.

«Ошибаться можно, врать нельзя». Эти слова нового министра обороны Андрея Белоусова невероятно вдохновили авторов провоенных телеграм-каналов. Z-сообщество буквально полным составом увидело в них надежду на перемены.

Отдельные авторы даже запустили своеобразные флешмобы, выкладывая фотографии российских военных с передовой, — солдаты держали в руках плакаты со словами Белоусова. С тех пор прошло чуть более двух недель, но уже можно констатировать — какие бы изменения ни произошли с приходом в военное министерство нового руководителя, никакого изменения информационной политики не будет. Как врали, так и будут врать дальше.

И, казалось бы, что удивительного? Ложь — буквально главная скрепа путинской России, основа десятилетий информационной политики всех государственных СМИ. Но то, что стало нормой и не вызывает вопросов в России гражданской, оказалось самым острым вопросом для российских военных на фронте. С первых дней полномасштабного вторжения именно бесконечные призывы и требования «перестать наконец врать» были и остаются самой фундаментально важной темой для провоенных z-каналов. Потому что, как формулируют проблему сами z-авторы, ложь пропаганды оплачивается тысячами жизней российских военных. Вот как формулируют проблему представители провоенных каналов.

Ложь в их классификации бывает трех видов.

Первая

Ложь в докладах. Командир, желая выслужиться — или просто желая не попасть в проблему с командованием, — докладывает о том, что тот или иной населенный пункт взят. По мере продвижения этого доклада «с земли» до руководителя генштаба он обрастает новыми вымышленными «подробностями», так как каждый следующий начальник хочет того же самого — получить похвалу, а не выговор. И решения о дальнейших, например, наступательных операциях принимаются исходя из ложной информации. То есть военные, которых отправляют в якобы «взятое» и «зачищенное» село, на высоту или в «посадки», встречают там вооруженное сопротивление и гибнут.

…данное сообщение действительности не соответствует. И это не ошибка. Это враньё.

Почему я не стесняюсь в определении? Потому что, во-первых, таких ошибок не бывает, населённый пункт — это не ссаная яма в земле, с которой действительно можно напутать; во-вторых, читаю сообщение от человека с земли:

«Остановите это кто-нибудь. Нас там штабелями сложат».

И ведь действительно сложат. Потому что начнут «ускоренно подгонять реальность под растиражированное в СМИ официальное сообщение», — писал автор канала «Филолог в засаде», комментируя сообщение министерства обороны о взятии села Белогоровка.

Вторая

Замалчивание проблем. Z-авторы довольно резонно полагают, что если о проблеме не говорить, то она и не будет никогда решена. И с разной степенью откровенности они уже третий год пишут о бесконечном потоке нерешаемых проблем: о том, как российское ПВО сбивает российские самолеты, об острой нехватке на фронте множества базовых вещей, от одежды до жизненно необходимых FPV-дронов и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы), о нехватке людей, о чудовищной армейской бюрократии и так далее.

Третья

Ложь гражданам России с телеэкранов. Государственные СМИ рассказывают только о победах, замалчивая проблемы, потери и сложности. И у огромной страны, как считают z-авторы, нет никакого понимания реалий войны. Нет понимания, каким трудом дается продвижение на фронте, ценой каких потерь и так далее. «Тяжело. Устали все. Сантиметр за сантиметром в кровопролитных боях продвигаются. Находясь с ними понимаешь, насколько им тяжело. Мы не знаем, зачем с экранов пытаются убаюкать народ, но знаем точно — без народной помощи фронту бойцам не выжить в окопах», — писал в начале апреля канал «Два майора».

Логика z-сообщества

Чтобы выиграть войну, она должна стать «народной». А пока с экранов гражданам России рассказывают только о славных победах, они ничем помогать не будут. Не пойдут добровольцами, не пожертвуют денег волонтерам и так далее.

Точнее всех эту мысль 1 июня сформулировала z-авторка Анастасия Кашеварова:

«Наши чиновники прошли курс у Блиновской, и теперь они несут свет нам:

Белгород — самый безопасный город России.

Царь-пушка — лучшее РСЗО на планете.

Красных линий нет — они только в вашей голове.

Все бойцы сходили в отпуск.

В России самое лучшее образование.

Чукотка — самая густонаселенная территория.

Наше государство готово обеспечить работой и поддержкой молодых мам, это женщины просто вредные и не хотят рожать.

Макароны за 30 рублей — лучшая еда для семьи.

Черноморский флот — самый непотопляемый.

Это вот несколько человек в министерстве обороны воровали, а остальные не знали. Остальные святые, их обманывали, а они патриоты. У них дети.

Мы бы уже Киев взяли, нам просто этого не надо.

Смотрите Первый и Второй канал — там прям песня. Как моя Медитопия для засыпания — все хорошо, мы продвигаемся, у вас нет проблем, отпустите их, живите счастливо».

Об этом же днем ранее писал автор канала «Военкор Котенок»:

«Беда в том, что на третий год СВО наша медийная составляющая просто погрязла в тотальном вранье. Поясню, о чем идет речь. Ежедневно выдаются сообщения о сотнях и тысячах уничтоженных боевиках ВСУ. Потери противника ГОДАМИ завышаются в десятки и сотни раз! Этим грешат и наши спикеры в погонах, и болтуны в ток-шоу. Если собрать всех, кого они „съели“ без соли и лука за время СВО, то на Украине столько не живёт…. Еще можно вспомнить, как до СВО на всех „говорильнях“ федеральных каналов высмеивали ВСУ как стадо необучаемых, тупых, некомпетентных трусов и наркоманов, которые разбегутся, едва увидев колонну российской техники. Говорили об этом так часто и так много, что поверили сами. Результат известен».

Если бы министерство обороны перестало обманывать президента и народ, это не только бы приблизило победу России в войне, но и сохранило бы жизни тысячами российских солдат — примерно так можно сформулировать консолидированное мнение всего z-пространства.

Новояз войны

Именно поэтому слова Белоусова произвели на провоенных авторов такое впечатление. Но надеждам z-авторов не суждено сбыться, и понятно почему: даже картина войны, которую дает читателю z-сообщество, — а эта картина тоже далека от реальности — радикально страшнее той, которую формируют у российского общества телеканалы и официальная пропаганда.

Например. Официальная пропаганда приучила российских зрителей к «новоязу». К «хлопку», «подтоплению», «обнулению», «задымлению» и даже к «отрицательному росту».

Но у войны тоже есть свой новояз. Например слово «стачивание».

Вы знаете что это? «Стачивание» — это когда у российского командования есть подразделение из военных, которое раз за разом кидают на лобовые штурмы укрепрайона, высоты или посадки. Пока в подразделении не заканчиваются люди. Вот это «стачивание». Закончились — или их стало меньше положенной нормы — значит, «сточились».

Вот несколько недавних примеров из z-текстов о ходе наступления в Харьковской области.

«Самая хреновая тема в общении с военными, когда он тебе пишет „все брат, пехота сточилась, пошли мы отбивать Хрипцы, пожелай мне удачи“, а потом пропадает на неделю», — «Живов Z».

«Пришло время не стачивать батальоны в битвах за „избушку лесника“, заявляя раз в месяц о её взятии, а беречь каждого солдата», — «Военкор Котенок».

«Действующие части при активных боевых действиях достаточно быстро стачиваются и требуют всё новых и новых пополнений», — «Филолог в засаде».

«…после двух недель активной фазы сегодня наступила фаза затухания и "стачивания"», — «Рамзай».

«Командование данной бригады считает нормальным стачивание своих мотострелковых рот в ноль. Это нарушение принципа сохранения боеспособности подразделения, поскольку если в роте остаётся хотя бы 1/3 обстрелянных бойцов, то пополнению есть у кого учиться и консультироваться», — «Убежище № 8».

«Я лично увидел, как бездарно расходуется человеческий ресурс на войне… я просто пехотинец, который кое-что видел и понял из общевойскового боя, и главное видел, как снизить потери, но не имея доступа к командованию соответственно не мог изменить бездарного „стачивания“ наших солдат», — «РосгVардеец».

Невозвратные потери

Очень сложно представить себе выпуск новостей на любом российском телеканале, в котором бы ведущий использовал этот уже абсолютно общеупотребительный в z-пространстве термин. Кроме того, Z-каналы де факто уже давно «нормализовали» потери российской армии, кратно превышающие любые публичные оценки министерства обороны.

«У нас за деревню бьются месяцами, Авдеевку годы брали, Бахмут взяли ценой, превосходящей потери в Афгане», — Анастасия Кашеварова.

«К слову, в битве за Крынки наши потери превысили тысячу человек, немало техники подбито и сожжено. Но не нужно врать… Правда всё равно выйдет на поверхность, как и те, кто врал Верховному и его электорату», — «Военкор Котенок».

«Скажем, в февральских штурмах общие потери на участке исчислялись в несколько сотен человек в день, за два-три дня утрачивались десятки единиц боевой техники», — «Филолог в засаде».

В этих цитатах ответ на вопрос, почему бессмысленно даже обсуждать какие-либо изменения в том, как российская пропаганда говорит о войне. «Первый канал» никогда не скажет про потери, «превосходящие потери в Афгане», а министр Белоусов не доложит президенту Владимиру Путину о том, что на Харьковском направлении «сточилось» несколько подразделений.

Ведь само появление термина «стачивание» говорит о желании использующих его авторов избежать правды. Прикрыть ужас войны листком «новояза». Не писать о смерти сотен и тысяч людей человечно и правдиво — «массовая гибель» или «полное уничтожение», а попытаться смягчить. Не погибли на преступной войне, а «сточились».

И главный вопрос, мне кажется, в другом. Рано или поздно, но российское общество узнает о цене войны — и тогда что?

Иван Филиппов, The Moscow Times