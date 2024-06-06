Крупнейшая в Европарламенте группа сделала предложение главному оппоненту Орбана 1 6.06.2024, 14:18

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Политсила Петера Мадяра набирает популярность.

Европейская народная партия (ЕНП), имевшая наибольшее представительство в текущем созыве Европарламента и изгнавшая из своих рядов партию премьера Венгрии Виктора Орбана, готова принять недавно созданную политсилу его оппонента.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

Вебер сказал, что ЕНП заинтересована сотрудничать с политсилой Петера Мадяра – бывшего соратника, а теперь оппонента Орбана, который стремительно набирает популярность.

«Наши двери открыты», – прокомментировал Вебер, добавив, что рад тому, что Мадяр выражает такой интерес.

По прогнозам, политсила Мадяра имеет шансы получить около шести мест в Европарламенте для своей партии «Уважение и свобода». Он выражал интерес в том, чтобы работать с Европейской народной партией, чьим главным кандидатом на евровыборах является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.