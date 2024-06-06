Норвежский фермер нашел меч викинга в поле 1 6.06.2024, 14:25

2,902

Ему как минимум 1000 лет.

Расчищая поле на своей ферме, норвежец обнаружил редкий меч эпохи викингов. Предварительная оценка оказала, что ему 1000 лет.

«Мы собирались начать сеять траву на поле, которое не пахали уже много лет», — рассказал Ойвинд Твейтане Ловра, который нашел оружие, пишет «Хайтек».

Когда фермеру подвернулся кусок старого железа, он уже собирался его выбросить. Но более тщательный осмотр показал, что это многовековой меч. Он связался с археологами и местными властями, как того требует норвежское законодательство.

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

«Я быстро понял, что это не повседневная находка, — сказал Ловра, который по совместительству работает паромным инженером и местным политиком в муниципалитете Сульдаль юго-западного норвежского графства Рогаланд. — Речь идет о нашей истории».

Археологи Рогаланда уже подтвердили, что фермер нашел остатки железного меча эпохи викингов (793–1066 гг. н. э.).

Примечательно, что артефакт, по-видимому, франкского происхождения. Это редкий тип оружия, известное как мечи Ульфберта. Они отличаются надписями вдоль их лезвий.

«Меч был величайшим символом статуса в эпоху викингов, возможность носить его — было привилегией», — сказал археолог из Рогаланда Ларс Сёгаард Сёренсен.

Длина остатка меча составляет около 37 см. Уцелела часть лезвия, рукоять и крестовины. Остальная часть клинка — около половины его длины — отсутствует. Однако археологи считают, что он на удивление хорошо сохранился для Рогаланда. Этот регион отличается своей почвой/

Судя по всему, меч был залит плотной глиной. Это защитило его от воздействия большего количества кислорода, и он не заржавел так сильно, как мог бы.

Когда археологи просканировали меч, то нашли контуры надписи на клинке.

Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

«Это значит, что это артефакт — так называемый меч VLFBERHT [Ulfberht] эпохи викингов или раннего Средневековья, — говорится в заявлении Зигмунда Эрла, профессора археологии в Университете Ставангера. — Это высококачественные мечи, произведенные во Франкской империи (ныне Германия и Франция), на которых указано имя производителя оружия».

По всей Европе археологи находили до 4000 мечей эпохи викингов, но только около 170 — 45 из Норвегии — отличаются такими надписями. По оценкам археологов, меч изготовили между 900 и 1050 годами, что соответствует поздней эпохе викингов — примерно с 800 по 1066 год.

Возможно, меч попал на ферму, когда туда пришли викинги и принесли подарки. Это событие, описано в местном фольклоре. «Я знаю, что викинги приплыли во фьорд и одарили хозяйку дома в Ловре красивыми вещами, в том числе из Ирландии», — говорится в заявлении.