Россия признала беспрецедентный масштаб и темп потерь 4 Юрий Бутусов

6.06.2024, 14:27

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Но точные цифры Путин признавать побоялся.

Непризнанный миром руководитель РФ Путин придумал цифру украинских потерь в войне в месяц и сказал, что Россия теряет в 5 раз меньше.

То есть Путин признал, что российские потери — 10 тысяч убитых и раненых в месяц. Причем, по словам Путина, половина потерь — погибшие и половина — раненые. Потери пропавшими без вести, которые также велики в пехотной войне, Путин не озвучил.

Также Путин признал, что сейчас 1348 военнослужащих «второй армии мира» сдались в плен украинцам. Путин ничего не сказал о потерях и количество пленных из состава мобилизованных на оккупированных территориями «ЛДНР».

Точные цифры своих потерь Путин признавать испугался, но даже указанные им цифры показывают, что потери до 200 убитых в день — это беспрецедентный масштаб и темп потерь, который Россия не может поддерживать постоянно.

Путин втянул Россию в самую кровавую войну после Второй мировой по количеству потерь.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»