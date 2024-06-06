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Россияне пытаются развить наступление на три украинских города

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  • 6.06.2024, 14:46
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Россияне пытаются развить наступление на три украинских города

Назван самый горячий участок фронта.

Армия страны-агрессора России пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области.

Об этом заявил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 6 июня, пишет New Voice.

По его словам, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте.

«Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке таком, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага», — рассказал Волошин.

Он отметил, что россияне хотят выйти к населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.

Кроме того, спикер ОСУВ Таврия добавил, что оккупанты «рвутся» к магистрали Покровск — Константиновка.

Волошин предположил, что РФ имеет целью захватить Покровск, а также «жизненно важную трассу на Константиновку».

Ранее он говорил, что основным направлением летнего российского наступления может быть Покровск.

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