Россияне пытаются развить наступление на три украинских города

Россияне пытаются развить наступление на три украинских города1
- 6.06.2024, 14:46
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Назван самый горячий участок фронта.
Армия страны-агрессора России пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области.
Об этом заявил представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона Единые новости в четверг, 6 июня, пишет New Voice.
По его словам, Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте.
«Основные усилия российских войск сосредотачиваются вероятно на попытке таком, чтобы прорвать нашу оборону и развить наступление в направлении населенных пунктов Покровск, Мирноград и Селидово. Ведь в районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага», — рассказал Волошин.
Он отметил, что россияне хотят выйти к населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки.
Кроме того, спикер ОСУВ Таврия добавил, что оккупанты «рвутся» к магистрали Покровск — Константиновка.
Волошин предположил, что РФ имеет целью захватить Покровск, а также «жизненно важную трассу на Константиновку».
Ранее он говорил, что основным направлением летнего российского наступления может быть Покровск.