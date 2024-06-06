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В России изымают активы «кошелька» Лукашенко

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  • 6.06.2024, 14:49
  • 3,694
В России изымают активы «кошелька» Лукашенко
Алексей Хотин

Приставы пришли в отель и торговую галерею.

В России продолжают изымать активы бизнесмена с белорусскими корнями Алексея Хотина, бывшего владельца банка «Югра». Сегодня судебные приставы пришли в отель Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи «Модный сезон» на Манежной площади в Москве. По решению суда часть отеля и торговая галерея будут обращены в доход государства, пишет РБК.

В РосСМИ Алексея Хотина, который является выходцем из Беларуси, нередко называют кошельком Лукашенко. Еще в сентябре 2017 году подробно писалось о Хотиных и их связи с «семьей» Лукашенко: «Хотины — выходцы из Беларуси, заниматься бизнесом стали после прихода к власти Александра Лукашенко — в 1994г. Первым их предприятием стала компания по производству белорусской косметики и парфюмерии «Белкосмекс». Уже в 1997г. отец и сын переезжают в Москву, где арендуют помещения у мясокомбината «Микомс», а затем выкупают их по дешевке. К 2004г. Хотины уже владеют порядка 1 млн кв. м в Москве. По некоторым данным, этот семейный бизнес активно поддерживался белорусскими чиновниками и силовиками, которые, как и предприниматели, перебрались в Россию. Другие источники утверждают, что покровителем Хотиных является сам Лукашенко».

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