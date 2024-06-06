Украинская разведка опровергла российский фейк 1 6.06.2024, 14:59

3,788

Его озвучивал Путин.

5 июня российский диктатор Владимир Путин во время пропагандистского мероприятия озвучил якобы число пленных украинцев и россиян. В комментарии LIGA.net представитель Главного управления разведки Андрей Юсов акцентировал, что данные Путина не соответствуют действительности и озвучены в пропагандистских целях.

Диктатор утверждал, что в украинском плену якобы находится 1348 россиян, а в российском – 6465 украинских военных.

Представитель ГУР отметил, что эти заявления Путина звучат накануне важных международных мероприятий и событий Глобального саммита мира, где одной из ключевых тем будет вопрос защиты прав военнопленных и возвращение их домой.

По словам Юсова, подобные заявления диктатора – это часть операции влияния, дезинформации и является признаком того, что для России вопрос пленных также болезненный.

Озвученное Путиным якобы с точностью до десятков число пленных не соответствует действительности, в частности по количеству военнопленных РФ в украинском плену, подчеркнул Юсов.

Однако Украина не будет называть альтернативные цифры, отметил он.

«Украина придерживается своих принципов, и, собственно, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными конкретных цифр не называет, хотя работают соответствующие реестры Координационного штаба, Национального информационного бюро. Ведется учет гораздо более подробный и широкий, чем даже Международным комитетом Красного Креста», – объяснил представитель.

Юсов отметил, что вся информация о пленных известна украинской стороне, а свое заявление Путин озвучил в пропагандистских целях.