Уничтожение «Сатурна»: украинские дроны научились обходить защиту россиян 6.06.2024, 16:12

Эксперт указал на важную деталь.

ГУР подтвердило уничтожение российского буксира Сатурн возле Крыма. В издании Defence Express проанализировали обнародованное видео и пришли к выводу, что на Magura V5 отработали прохождение боновых заграждений.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV рассказал о «апгрейде» и его перпективах:

— На всякий случай: боны — это плавучие заграждения, которые россияне ставят где-то — там, где они гадят, там они и ставят их. То есть там, где есть их точки базирования — флот во временно оккупированном Крыму или в Новороссийске, или вокруг Крымского моста, — там они эти физические препятствия ставят.

Расчет прост. Дрон-камикадзе — это довольно небольшой морской объект, длина корпуса всего пять метров. Россияне такие расчеты делают: если поставить какую-то такую плавучую дрянь, то о нее дрон-камикадзе должен удариться и даже утонуть. Или, скажем, создать барьер, на котором дрон-камикадзе будет легко расстрелять.

Вот [важен] именно тот аспект, что в этой атаке, которая завершилась, на первый взгляд, всего-навсего потоплением двух никому не нужных буксиров, боны не смогли ничего задержать. Наши катера поплыли и наделали русским немного беды.

Если не отработать в реальных условиях, как можно преодолевать эти физические барьеры, которые ставят россияне, то грезить разгромом российских носителей «Калибров» или новым ударом по Крымскому мосту смысла нет. Потому что у россиян эти физические препятствия есть.

Поэтому важно здесь даже не [поражение] буксира, а то, что наши катера-камикадзе после, как можем понимать, соответствующего апгрейда эти препятствия научились преодолевать.

Это проверка в реальных условиях, это даже не тренировка. Обкатка в реальных условиях. Получилось на буксирах, получится на чем-то более весомом.