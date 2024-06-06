На Комаровке появились лисички, малина и горошек 6.06.2024, 17:10

Что по цене?

На Комаровке появилось сразу несколько атрибутов лета — лисички, зеленый горошек, малина и крыжовник. Журналисты onliner.by прогулялись по рядам и взглянули на ценники.

Малина замечена из Молодечно и Слуцка. 250-граммовый стакан можно купить за 10−15 рублей.

Лисички встречаются из Осиповичей и Дрогичина. Сразу на нескольких точках килограмм этих ярких грибов готовы отдать за 25 рублей.

На фотографии ниже — одинаковые ценники и на лисички, и на горошек: 10 рублей ведерко или стакан, 15 рублей — контейнер побольше.

Стакан стручков молодого горошка можно забрать с рынка за 5−10 рублей. На одной из точек рядом с ним обнаружен крыжовник — коробку продают по 8 рублей, продавец говорит, что там чуть больше стакана.