В Белгородской области дрон попал в здание администрации города 6.06.2024, 17:23

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Пострадал чиновник.

Дрон-камикадзе попал в здание администрации Грайворонского городского округа в Белгородской области. Из-за этого пострадал местный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, дрон попал в здание администрации Грайворонского городского округа и сдетонировал во внутреннем дворе.

«Пострадал сотрудник администрации - Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа», - написал глава области.

Он уточнил, что у чиновника после удара дрона диагностировали контузию, а в здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.