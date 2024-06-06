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Испанское издательство опубликует роман белоруски о Чернобыле

  • 6.06.2024, 17:42
Испанское издательство опубликует роман белоруски о Чернобыле
Наталия Литвинова

И передаст в награду автору 30 тысяч евро.

Белоруска Наталия Литвинова получила испанскую литературную премию Lumen de Novela за роман «Светлячок» о бегстве от Чернобыля, пишет издание «Флагшток».

Премию Lumen каждый год вручает одноимённое испанское издательство за роману, написанный на испанском языке автором из Латинской Америки и Карибского бассейна. Белоруска родилась в Гомеле, но уехала в Аргентину, когда ей было 10 лет.

Жюри назвало «Светлячка» Натальи Литвиновой «светящимся радиоактивным романом». Издательство опубликует его и передаст в награду автору 30 тысяч евро. На бумаге книга белоруски выйдет в сентябре.

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