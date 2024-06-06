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До +26°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 6.06.2024, 18:03
До +26°С ожидается в Беларуси в пятницу

Пройдут кратковременные дожди.

До плюс 26 градусов и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 7 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность.

Ночью по юго-западу, утром и днем преимущественно по юго-западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13 градусов, а по юго-востоку — до 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 18 градусов по западу до 26 градусов по юго-востоку.

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