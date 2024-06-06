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Популярный сервис переводов денег перестал работать в Беларуси

  • 6.06.2024, 18:38
  • 2,620
Популярный сервис переводов денег перестал работать в Беларуси

Система выдает сообщение, что «временно переводы не поддерживаются».

Сервис Fin.do приостановил переводы в Беларусь и из нашей страны. Такая услуга в данный момент не доступна — журналисту «Зеркала» не удалось отправить средства. Система выдает сообщение, что «временно переводы не поддерживаются». На сайте сервиса Беларусь сейчас не значится среди стран, которые обслуживает Fin.do.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2024 года некоторые карты Mastercard некоторых белорусских банков (Приорбанк, Альфабанк, Банк БелВЭБ) перестанут поддерживать получение денежных переводов в Fin.do. Пр этом карты Visa, ка отмечалось, будут поддерживаться и далее.

Этот сервис пользовался популярностью у белорусов. Среди его плюсов — возможность отправлять средства в евро и быстрое зачисление денег.

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