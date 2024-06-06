SpaceX в четвертый раз запустила Starship 6.06.2024, 18:42

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Он успешно приводнился в океане.

Компания SpaceX успешно совершила четвертый запуск своего корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс и Луну. Его удалось вернуть на Землю, он совершил приводнение в океане.

Как следует из сообщений компании в X (бывший Twitter), спустя несколько минут после запуска, от корабля отделилась первая ступень, Super Heavy, которая затем приводнилась в Мексиканском заливе.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Сам же корабль, Starship, продолжил полет, а повторный вход в атмосферу совершил примерно через 45 минут после запуска. На трансляции, которую вела SpaceX с бортовой камеры, видно, что на высоте около 50 километров над землей один из закрылков корабля начал гореть. Затем камера треснула и угол обзора изменился, из-за чего на экране были видны только вспышки.

Вместе с тем, SpaceX сообщила, что Starship также успешно приводнился в океане.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting fourth flight test of Starship! — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Запуск стал важной вехой для компании, которая стремится использовать многоразовый корабль для путешествий в глубокий космос.