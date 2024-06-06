Экс-игрок НБА после семи сезонов в сильнейшей лиге едет на Олимпиаду в другом виде спорта 6.06.2024, 19:10

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Чейз Бадингер

Мастер на все руки.

36-летний Чейз Бадингер вместе с Майлсом Эвансом будет представлять США на Олимпийских играх в Париже по пляжному волейболу, пишет «Трибуна».

Бадингер, который еще в школе играл в волейбол и баскетбол одновременно, в свое время выбрал баскетбол – в 2006 году он был 4-м игроком в школьном рейтинге. Окончив Университет Аризоны, он попал в НБА. Он был выбран под 44-м номером на драфте 2009 года.

В сильнейшей лиге он был довольно заметным игроком, сыграл более 400 игр за «Хьюстон», «Миннесоту», «Индиану» и «Финикс», принял участие в конкурсе слэм-данков на Матче всех звезд, набирал около 10 очков в среднем за игру за 22 минуты на паркете.

А когда он остался без работы в лиге, провел еще один сезон (2016-17) в испанской «Басконии» и завершил карьеру, но только в баскетболе.

Так Бадингер вернулся в волейбол, а точнее, в его пляжный вариант. И стал одним из лучших игроков США. Сейчас экс-баскетболист и его партнер Майлз Эванс являются 13-й парой в мире, на прошлом чемпионате мира они финишировали 17-ми.

Бадингер смог пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже, взяв последнюю лицензию в этом виде спорта для США – от одной страны могут выступать только 2 пары.