Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram 1 6.06.2024, 19:40

Павел Дуров

Она будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появится внутренняя валюта — Telegram Stars («звездочки»). Он будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

«Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты — покупки в приложениях на Android и iOS», — сказал он.

Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке Stars. Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.

Потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.