закрыть
6 июня 2024, четверг, 20:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram

1
  • 6.06.2024, 19:40
Дуров объявил о запуске внутренней валюты в Telegram
Павел Дуров

Она будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появится внутренняя валюта — Telegram Stars («звездочки»). Он будет использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях.

«Благодаря Telegram Stars мини-приложения теперь могут принимать платежи за цифровые услуги, используя самый простой способ оплаты — покупки в приложениях на Android и iOS», — сказал он.

Apple и Google будут взимать комиссию в 30% при покупке Stars. Однако Telegram будет субсидировать рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия окажется нулевой. Создатели приложений (Mini Apps) смогут конвертировать полученные Stars в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment.

Потратить Stars можно на цифровые продукты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев