Со «Славянского базара» эвакуировали пять тысяч человек 2 6.06.2024, 20:01

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В рамках тренировки.

В Витебске провели масштабную тренировку спасателей и всех экстренных служб областного центра. Она, как сообщается, прошла в рамках подготовки к форуму регионов Беларуси и России и фестивалю «Славянский базар в Витебске».

В этом году в учениях впервые приняли участие более 5 тысяч горожан, благодаря чему хотели создать реальную картину эвакуации из зрительного зала в случае чрезвычайной ситуации.

Такую масштабную эвакуацию витебские спасатели провели впервые, отмечает пресс-служба МЧС. Для нее задействовали 16 единиц техники и более 70 спасателей.

Собрать такую аудиторию, как отмечают в МЧС, было непросто, однако при наличии неограниченного административного ресурса ничего невозможного нет.

По легенде, пожар вспыхнул посреди зрительного зала в помещении радиосети во время концерта, «загорелось» также на втором этаже административного корпуса.