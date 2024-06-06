Со «Славянского базара» эвакуировали пять тысяч человек

Со «Славянского базара» эвакуировали пять тысяч человек2
- 6.06.2024, 20:01
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В рамках тренировки.
В Витебске провели масштабную тренировку спасателей и всех экстренных служб областного центра. Она, как сообщается, прошла в рамках подготовки к форуму регионов Беларуси и России и фестивалю «Славянский базар в Витебске».
В этом году в учениях впервые приняли участие более 5 тысяч горожан, благодаря чему хотели создать реальную картину эвакуации из зрительного зала в случае чрезвычайной ситуации.
Такую масштабную эвакуацию витебские спасатели провели впервые, отмечает пресс-служба МЧС. Для нее задействовали 16 единиц техники и более 70 спасателей.
Собрать такую аудиторию, как отмечают в МЧС, было непросто, однако при наличии неограниченного административного ресурса ничего невозможного нет.
По легенде, пожар вспыхнул посреди зрительного зала в помещении радиосети во время концерта, «загорелось» также на втором этаже административного корпуса.