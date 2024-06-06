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Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

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  • 6.06.2024, 22:03
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Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

Об этом заявил Макрон в Нормандии.

Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение 4500 украинских военных. Об этом президент страны Эммануэль Макрон заявил в Нормандии, передает Le Figaro.

«Франция помогает украинцам противостоять, но мы не хотим эскалации», – сказал он.

По словам французского лидера, 7 июня во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским Франция начнет с Украиной новое сотрудничество. Речь идет о поставках Украине истребителей.

Для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон. Кроме того, Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных.

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